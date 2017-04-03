Комиэнерго завершает строительство линии 110 кВ в Ухтинском и Сосногорском районах Республики Коми

CABEX 2017
4 апреля 2017, 10:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОМИЭНЕРГО
Филиал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» завершает строительство линии (ВЛ) 110 кВ от Сосногорской ТЭЦ до подстанции (ПС) 110/35/6 кВ «Верховье» в Ухтинском и Сосногорском районах Республики Коми. Это часть крупного инвестиционного проекта, реализация которого позволит осуществить технологическое присоединение объектов ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» к электрическим сетям. Объект включен в Схему и программу развития электроэнергетики Республики Коми на 2015-2020 годы, утвержденную Правительством РК.
Инвестиционный проект «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения» филиал реализует с 2014 года. Он включает в себя строительство подстанции и линии 110 кВ. В целом затраты на реализацию проекта составляют более 700 млн. рублей.
Линия 110 кВ общей протяженностью 33 км построена на 128 стальных многогранных и решетчатых опорах. При реализации проекта были применены гасители вибрации провода и грозозащитный трос с оптоволокном.
Строительство распределительных сетей 35 кВ и ниже будет выполнено силами ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». После этого все энергообъекты встанут под нагрузку.
*** Проект комплексной переработки нефтетитановых руд Ярегского месторождения входит в число приоритетных региональных инвестиционных проектов. В состав проекта входит 9 производственных объектов, основными из которых является титановый рудник, фабрика по переработке руды, завод пигментного диоксида титана с цехом диоксида кремния. Кроме того, в составе проекта сооружаются объекты, оказывающие влияние на развитие инфраструктуры территории: объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, подъездной железнодорожный путь к объектам Ярегского ГХК, газотурбинная теплоэлектростанция ГТ-ТЭС 64 МВт для обеспечения передачи части объемов электрической энергии в общую энергосистему региона. С реализацией проекта в регионе будет организовано более 2,5 тысяч рабочих мест, ежегодные поступления в республиканский бюджет при выходе предприятия на проектный уровень должны составить более 1 млрд. рублей.