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Новости компаний

Компания Maillefer на стенде FO/B31 на выставке Wire Russia 2017

Компания Maillefer на стенде FO/B31 на выставке Wire Russia 2017

4 апреля 2017, 09:03
Рубрика: Новости компаний
Метки: wire Russia 2017, Maillefer

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Эксклюзивное предложение от компетентного лидера в области производства кабеля и проводов. Компания Maillefer - единственный в мире поставщик технологии изготовления кабеля и проводов, история которой уходит корнями в производство кабеля. Все это в сочетании с широким охватом областей применения и поставкой более 4000 линий создали уникальную компетенцию, доступную в настоящий момент для наших заказчиков в виде ряда новых продуктов. Мы представим множество новинок, которые повышают конкурентоспособность и оперативность работы производителей кабелей и проводов.  Положитесь на нашу компетенцию.

Система создания завода от компании Maillefer  - это готовая концепция планирования и реализации строительства завода с нуля с наименьшими возможными рисками и затратами. Мы являемся единственным на мировом рынке поставщиком, который имеет опыт поставки комплектных заводов. 

Консультации Mailleferновое сервисное подразделение, нацеленное на процесс производства кабелей и проводов. Оно использует наши ключевые знания для подготовки индивидуальных решений и совершенствования технологического процесса производителей кабелей и проводов. 

Наиболее доказательным примером нашей компетенции в области технологического процесса является решение по дозированию антиоксиданта и пероксида. Наше новое высокоинтеллектуальное устройство дозирования (Smart Dosing) показало очень высокую стабильность экструзионного процесса и превосходную однородность содержания пероксида и антиоксиданта в изоляционном материале. Кроме этого, Вы увидите, к какому значительному сокращению издержек привели наши решения в части экономии материалов.

Для авиации мы создали специальную производственную линию − Aviation Line TEL 25XF (Линия для производства авиационного кабеля, тип TEL 25XF). Мы также смогли достичь сверхвысоких скоростей - 1000 м/мин – на нашей новой линии для  наложения вторичного покрытия на оптическое волокно OEL 40///Explore, которая спроектирована для эффективной работы в будущем.

Набор Plus Value Package от компании Maillefer абсолютно новый способ быстрого удовлетворения растущего спроса без предварительных инвестиций в производственные линии. Получите также  информацию о нашем новом наборе Value Package Premium «Круглая форма», который гарантирует производство идеально круглого кабеля высокого напряжения.

Чтобы узнать больше посетите наш стенд FO/B31.

Консультации Maillefer - узнайте о более чем 30 наших ноу-хау, благодаря которым вы сможете максимально увеличить ценность своей технологии, получить доступ к передовому мировому опыту и усовершенствовать технологический процесс, исходя из собственных потребностей.

Больше информации на сайте:

www.maillefer.net
blog.maillefer.net

Головной офис в Финляндии

Г-н Вейкко Ниеминен – директор по продажам и маркетингу, бизнес-направление кабели и провода.
veikko.nieminen@maillefer.net
Тел.: +358 440 124003 

Представительство в Москве

Александр Чамов, глава представительства
alexander.chamov@maillefer.net
Тел.: +7 985 760 0252

Компания: Maillefer SA

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