Компания Maillefer на стенде FO/B31 на выставке Wire Russia 2017

Эксклюзивное предложение от компетентного лидера в области производства кабеля и проводов. Компания Maillefer - единственный в мире поставщик технологии изготовления кабеля и проводов, история которой уходит корнями в производство кабеля. Все это в сочетании с широким охватом областей применения и поставкой более 4000 линий создали уникальную компетенцию, доступную в настоящий момент для наших заказчиков в виде ряда новых продуктов. Мы представим множество новинок, которые повышают конкурентоспособность и оперативность работы производителей кабелей и проводов. Положитесь на нашу компетенцию.

Система создания завода от компании Maillefer - это готовая концепция планирования и реализации строительства завода с нуля с наименьшими возможными рисками и затратами. Мы являемся единственным на мировом рынке поставщиком, который имеет опыт поставки комплектных заводов.

Консультации Maillefer – новое сервисное подразделение, нацеленное на процесс производства кабелей и проводов. Оно использует наши ключевые знания для подготовки индивидуальных решений и совершенствования технологического процесса производителей кабелей и проводов.

Наиболее доказательным примером нашей компетенции в области технологического процесса является решение по дозированию антиоксиданта и пероксида. Наше новое высокоинтеллектуальное устройство дозирования (Smart Dosing) показало очень высокую стабильность экструзионного процесса и превосходную однородность содержания пероксида и антиоксиданта в изоляционном материале. Кроме этого, Вы увидите, к какому значительному сокращению издержек привели наши решения в части экономии материалов.

Для авиации мы создали специальную производственную линию − Aviation Line TEL 25XF (Линия для производства авиационного кабеля, тип TEL 25XF). Мы также смогли достичь сверхвысоких скоростей - 1000 м/мин – на нашей новой линии для наложения вторичного покрытия на оптическое волокно OEL 40///Explore, которая спроектирована для эффективной работы в будущем.

Набор Plus Value Package от компании Maillefer – абсолютно новый способ быстрого удовлетворения растущего спроса без предварительных инвестиций в производственные линии. Получите также информацию о нашем новом наборе Value Package Premium «Круглая форма», который гарантирует производство идеально круглого кабеля высокого напряжения.

Чтобы узнать больше посетите наш стенд FO/B31.

Консультации Maillefer - узнайте о более чем 30 наших ноу-хау, благодаря которым вы сможете максимально увеличить ценность своей технологии, получить доступ к передовому мировому опыту и усовершенствовать технологический процесс, исходя из собственных потребностей.

Больше информации на сайте:

www.maillefer.net

blog.maillefer.net

Головной офис в Финляндии

Г-н Вейкко Ниеминен – директор по продажам и маркетингу, бизнес-направление кабели и провода.

veikko.nieminen@maillefer.net

Тел.: +358 440 124003

Представительство в Москве

Александр Чамов, глава представительства

alexander.chamov@maillefer.net

Тел.: +7 985 760 0252