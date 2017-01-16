Экономический кризис последних лет не обошел стороной российский рынок полиуретанов, однако только лишь об отрицательном влиянии говорить нельзя. Потребление в сегментах-лидерах – автопром, мебель, строительство – перестало активно расти. В то же время «второе дыхание» открылось у сегментов сельского хозяйства и холодильного оборудования. Это именно та ситуация, когда ослабление рубля сыграло на руку – наконец-то стали востребованы российские аналоги импортной продукции.

Десятая международная конференция «Полиуретаны 2017», организованная компанией INVENTRA, состоялась в Москве 27 февраля. Стратегическим партнером выступило агентство «Коммуникации», прошло мероприятие при поддержке FAPU, Ассоциации производителей напыляемого ППУ, Минпромторга России и Национальной Ассоциации производителей панелей ППУ. Информационный спонсор – журнал «Полимерные материалы».

«Рынок полиуретанов в РФ был, есть и будет оставаться зависимым от поставок импортного сырья – это факт, - отметил в приветственном слове управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров. – Но свет в конце тоннеля уже просматривается. Я имею в виду решение Минпромторга включить проект MDI в план по импортозамещению в химической отрасли. Ориентировочный срок реализации – 2020 г. Остается понять, кто будет делать этот изоцианатный комплекс и на какие деньги».

Президент НАППАН Александр Дмитриев, обращаясь к участникам конференции, добавил, что уже сейчас воплощаются в жизнь намерения Правительства повысить энергоэффективность строящихся зданий. Это стало возможно благодаря все более широкому применению панелей из ППУ.



По итогам 2016 г. импорт изоцианатов в РФ составил 157.2 тыс. т, это всего на 1.5% больше данных предыдущего года. Как рассказала аналитик Группы CREON Мария Дубинина, из этого объема основная часть пришлась на MDI - 113.6 тыс. т. Однако в сравнении с показателем 2015 г. импорт MDI немного снизился - на 0.7%. Ввоз же TDI вырос на 2.2% и достиг 39 тыс. т.

При этом эксперт подчеркнула, что к группе MDI она отнесла не только чистый MDI, но и полимерный.



В структуре российских покупателей импортных изоцианатов в прошлом году лидировала «Дау Изолан», на втором месте – «Эластокам». В числе крупнейших поставщиков MDI в Россию Мария Дубинина назвала Dow Europe, Wanhua Chemical и BASF. Лидерами по ввозу в нашу страну TDI стали Covestro, BASF и BorsodChem.



Докладчик рассказала об изменении структуры производства полиуретанов в РФ за прошедшие 12 лет – с 2004 по 2016 гг. Важным моментом в этом сравнении является общий рост объемов выпуска на 47% (со 187 тыс. т до 275 тыс. т). Что касается непосредственно долей, то ситуация по жестким и полужестким ППУ не изменилась – все те же 38%. Невспененные ПУ подросли с 4% до 17% и стали самым активно растущим сегментом. Доля эластичного ППУ, наоборот, сократилась на 13%.

Если в отношении сырья импорт на российском рынке ПУ играет решающую роль, то насчет готовой продукции его значение не столь велико. Тем не менее, ввоз ПУ из зарубежных стран сохраняется, его основу составляют поставки полиуретанов в первичной форме и ТПУ. По итогам 2016 г. импорт эластичных ПУ достиг 32.3 тыс. т (+9%). Что касается структуры импорта продукции на основе ПУ, то наибольшую долю – 20% - занимают клеи. За ними следуют преполимеры (18%) и ПУ-системы (15%).

Общий объем российского рынка ПУ эксперт оценила в 275 тыс. т.

Мария Дубинина коснулась и уже упомянутого российского производства MDI – того фантома, о котором все говорят, но еще никто не видел. По ее мнению, есть два относительно реальных проекта. Наиболее перспективный – у «НКНХ» в рамках реализации второй очереди запланированного этиленового комплекса. Первую очередь планируется построить до 2020 г., вторую - до 2025 г. Ожидаемая мощность по MDI - 150 тыс. т/год.

Второй существующий на рынке проект - производство MDI на заводе «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области. Возможная мощность - 60 тыс. т/год.



Но если производство сырья для ПУ – скорее из области фантастики, то проекты по выпуску готовой продукции выглядят куда более реально. В текущем году ГК «ФомЛайн» запустит в Пензенской области завод по производству эластичного ППУ мощностью 80 тыс. т/год. Компания «Вега» до 2019 г. намерена реализовать в Краснодарском крае проект по производству пенополиуретана для матрасов и мягкой мебели.

В своем докладе Мария Дубинина отметила, что рынок ПУ является закрытым, и статистики по нему крайне мало. В этой связи оценка объемов в любом случае будет относительной. Однако представители системных домов посчитали данные Группы CREON достаточно точными. «На мой взгляд, 265-275 тыс. т – вполне разумная цифра», - говорит руководитель отдела развития Covestro Юлиан Пширков. Коммерческий директор по строительной теплоизоляции и холодильному оборудованию Dow Izolan Артем Клименко в целом согласен с коллегой: «Представленный анализ полиуретанового рынка, по нашим оценкам, соответствует действительности».

От общей информации по рынку участники конференции перешли к сегменту термопластов. По итогам 2016 г. объем российского рынка ТПУ составил 4.24 тыс. т, сообщил Борис Гаевский, руководитель информационно-аналитического отдела журнала «Евразийский химический рынок». При этом импорт составил 3.7 тыс. т, разница была покрыта за счет выхода на рынок отечественного производителя «РТ-Эпафлекс». В первый же год работы компания произвела 540 т термопластичного полиуретана и заняла 12.7% рынка.

На российском рынке ТПУ в 2016 г. лидировал BASF (почти 23%), далее идут Ravago (17%) и Aipol (15.7%).

Говоря о структуре потребления в РФ, докладчик отметил, что наибольшая доля в 2016 г. пришлась на обувную промышленность – 39%. Далее с показателем 27% следуют промышленные и бытовые изделия.

Российские полиуретановые успехи последних лет в значительной степени связаны с тем, что на отрасль наконец-то обратило внимание государство. В 2016 г. организациям химического комплекса оказана господдержка на сумму 2.4 млрд руб. Как рассказал представитель департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Александр Орлов, министерством реализуется ряд мер государственной поддержки: финансовые (субсидирование НИОКР, компенсация части процентной ставки по инвестиционным кредитам, механизм специального инвестиционного контракта, льготное кредитование в Фонде развития промышленности) и регуляторные (таможенно-тарифное регулирование, продвижение интересов российских компаний в рамках Межправкомиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, информационная поддержка, ярмарочно-выставочная деятельность).



По словам Александра Орлова, Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г. предполагает реализацию порядка 200 проектов. Общая сумма инвестиций на реализацию которых составит более 1 трлн руб.



Представитель министерства отдельно остановился на тот самом мифическом проекте MDI, который так волнует рынок. По словам г-на Орлова, российский проект по изоцианатам будет реализован уже в 2021 г. Это будет предприятие небольшой мощности, созданное на средства частного инвестора.



В целом же Министерство не отказывается от заявленной политики импортозамещения в химической промышленности. Как рассказал докладчик, в План мероприятий по импортозамещению входит 84 проекта, и ни один из них пока не отменен. «Да, скорость реализации у них будет разная, - говорит представитель ведомства. - Однако отказываться от них вовсе мы не намерены».



Игроки рынка, однако, к планам министерства относятся скептически. «Такие производства, как изоцианаты и окись пропилена (полиолы), нельзя делать маленькими, это бессмысленно! – сокрушается технический директор «Карбамата» Глеб Гладковский. – Минимум по изоцианатам, который имеет смысл строить, - это 150-300 тыс. т, по окиси пропилена (полиолам) – 150-200 тыс. т».



Представитель «Сибура» Владимир Леонов в свою очередь считает: «Инвестиции в изоцианатный комплекс – это очень серьезные инвестиции. Самостоятельно для любой компании построить мощность в 200-300 тыс. т очень сложно, поэтому на этом рынке все рассматривают партнерства».



Участники конференции согласны: господдержка не просто важна, она – та составляющая, без которой создание изоцианатного комплекса просто невозможно:

Генеральный директор «Блокформа» Дина Смекалова затронула еще одну больную для рынка тему – квотирование вспенивающего агента. « Заявки на распределение поданы нами вовремя, деньги заплачены. Но на конец февраля квот еще нет, - говорит она. – А это вещество нужно нам для выполнения гособоронзаказа, который мы не можем не сделать. Приходится покупать на рынке по спекулятивной цене».

Александр Орлов удивился такой медлительности: «Обычно этот вопрос решается до конца года».

Его коллега из Минпромторга Виктор Цветков рассказал о регулировании промышленности строительных материалов, изделий и конструкций. Поддержка обеспечивается через общепромышленные инструменты, которые после передачи отрасли в ведение Минпромторга, начали использовать предприятия этого сектора.

Дополнительно на этот год прорабатывается вопрос организации деловых миссий Минпромторга России в целях обеспечения демонстрации достижений российских компаний в 2017 г.

Г-н Цветков рассказал о создании Научно-технического совета при Минпромторге, который включает в себя 22 экспертные группы. Представители полиуретановой отрасли входят в состав практически всех этих групп.

В 2016 г. Минпромторгом утверждена Стратегия развития промышленности строительных материалов, разработан план мероприятий по ее реализации. В план по импортозамещению были включены в том числе материалы на основе PIR. Это позволяет их производителям рассчитывать на меры господдержки.

От обсуждения общих вопросов участники конференции перешли к сегменту строительства и, в частности, теплоизоляции.

По итогам 2016 г. объем рынка напыляемого ППУ в России составил 8.6 тыс. т. Как сообщил президент Ассоциации производителей напыляемого ППУ Андрей Попов, это примерно соответствует уровню 2015 г., однако на порядок выше 2013 (было 6 тыс. т). По словам эксперта, на данный момент рынок напыляемого ППУ составляет 0.7% от рынка ТИМ и в ближайшие годы может вырасти в два раза.

Андрей Попов привел результаты опроса участников рынка, которые показали: нормативная база сейчас считается неудовлетворительной, нужно ее расширять и совершенствовать. Отрасли необходимы стандарты на производство работ и на компоненты для напыляемого ППУ и методики оценки качества готовой пены. В этом случае объем потребления напыляемого ППУ должен вырасти.

В качестве главных системных проблем рынка эксперт выделил отсутствие отечественной сырьевой базы и высокие требования к огнестойкости ППУ.



Свое видение развития рынка теплоизоляции представила Ассоциация «НАППАН». По словам ее исполнительного директора Алексея Горохова, по итогам 2016 г. объем российского рынка сэндвич-панелей уменьшился на 15%. Рынок сэндвич-панелей PIR/PUR сократился до 8 млн м2. Рынок теплоизоляционных плит PIR/PUR, в свою очередь, на фоне общего снижения на рынке теплоизоляции показал рост 40%. Однако в натуральном выражении доля утеплителя PIR/PUR на рынке теплоизоляции (за вычетом сегмента сэндвич-панелей) остается невысокой (менее 1%).

Алексей Горохов отметил, что ППУ медленно, но верно отвоевывает рынок у минеральной ваты. В прошлом году соотношение между материалами в сегменте сэндвич-панелей в процентном выражении составляло 29% и 65% соответственно, в нынешнем ожидается 32% и 62% (остатки - у ППС). Цель Ассоциации - к 2025 г. достичь среднеевропейского соотношения: на рынке сэндвич-панелей 65% ППУ и 30% минваты, на рынке теплоизоляции - 10% ППУ и 65% минеральной ваты.

На данный момент основные сферы применения сэндвич-панелей ППУ (PUR, PIR) – сельхозобъекты (30%), холодильные камеры (30%) и склады (20%). PIR-плиты шире всего используются при изготовлении плоской (42%) и скатной (26%) кровли.

Эксперт отметил, что у нас потребление ППУ в строительстве пока ниже европейского уровня, однако рынок стремится к этой высокой планке. Для этого необходимо прежде всего популяризировать продукт и еще более активно участвовать в совершенствовании технического регулирования в части энергоэффективности и пожарной безопасности.

Алексей Горохов сравнил российский и европейский Своды правил по «Тепловым характеристикам зданий». Сейчас существуют две основные группы противоречий. Первая –выбор расчетных теплотехнических характеристик строительных материалов и изделий. Расчетные показатели теплофизических величин, принятые в нашем СП 50.13330.2012, не учитывают (как это принято в стандарте ISO 10456) влияние температуры, влажности и фактора старения материалов и изделий. Вторая - расчетное обоснование требуемого уровня тепловой защиты (теплоизоляции). В Европе используется простая инженерная методика расчета требуемого сопротивления теплопередаче (требуемого слоя теплоизоляции), что упрощает контроль выполнения требований энергетической эффективности еще в процессе строительства. В России используется слишком сложная методика расчета, которая не позволяет инспектору Стройнадзора без масштабных и дорогих испытаний проверить соответствие здания требованиям энергоэффективности в части ограждающих конструкций.

В конце 2016 г. в России создан новый Технический комитет по стандартизации строительных материалов – ТК 144 «Строительные материалы, изделия и конструкции». Ассоциация «НАППАН» в рамках подкомитета «Изоляционные и отделочные материалы и изделия» внесла ряд предложений по улучшению работы отрасли. В частности, это разработка ГОСТ Р (ISO 10456) – международного стандарта определения теплотехнических характеристик строительных материалов с учетом факторов влажности, температуры и старения. Ассоциация предлагает разработать стандарты на изделия из ППУ, а также в рамках сотрудничества с НПО «Пульс» и МЧС России внедрить новый метод испытаний конструкций кровель на пожарную опасность.

Еще один способ регулирования отрасли – разработка т.н. «дорожных карт» в области пожарной безопасности и повышения энергоэффективности в строительстве.

В целом же – несмотря на замедление темпов роста в 2016 г. – игроки рынка по-прежнему считают строительство самым перспективным сегментом:

Можно с уверенностью говорить, что регулирование в ПУ-отрасли крайне важно, какого бы сегмента это не касалось. Экологический аспект в своем докладе осветила Лариса Лучкина, президент Союза производителей и потребителей экологически чистых изделий из ППУ. Монреальский протокол предписывает к 2030 г. полностью вывести из обращения в Российской Федерации гидрофторхлоруглероды (ГХФУ), в т.ч. и фреон R 141 b.

По словам эксперта, в 2017 г. допустимый объем потребления озоноразрушающих веществ в РФ определен в размере 5 тыс. т для ГХФУ-22 и 1.13 тыс. т для ГХФУ-141b.

В прошлом же году квота по фреону R 141 b составила 2,175 т и была выбрана не полностью (2,065 т по данным ФТС на конец февраля 2017 г). Получили ее три организации - «Дау Изолан», «Маркон-Холод» и НВП «Владипур», но воспользоваться квотой смогли только две из них - «Дау Изолан» и «Маркон-Холод». Информация о получателях квот на 2017 г. будет известна этим летом. Организации, желающие получить квоту на фреон R141 b на 2018 г., должны подать заявку в Минприроды РФ до 1 сентября 2017 г.

Лариса Лучкина также рассказала о новом продукте «ПАЙПАРОЛ PAIPAROL», который представляет собой компонент «А», не содержащий озоноразрушающих вспенивающих агентов, ограниченных Монреальским протоколом. Продукт производится «ЗКТИ» ГК «МосФлоулайн» в объеме 7 тыс. т/год. В смеси с компонентом «Б» импортного производства «ПАЙПАРОЛ PAIPAROL» предназначен для получения ППУ, используемого для теплоизоляции трубопроводов (нефтепроводов, газопроводов, сетей отопления и горячего водоснабжения) по типу «труба в трубе», фасонных изделий и скорлупы.

О новациях компании «Профхолод» рассказали руководитель проекта «Самоформуляция ППУ-систем» Семен Гусев и заведующий лабораторией R&D-центра Илья Евдокимов. Предприятие является производителем сэндвич-панелей и до 2016 г. использовало системные решения от ведущих поставщиков химических компонентов - компаний Dow, BASF, Covestro и Huntsman. Однако потом было принято решение о внедрении самоформуляции химических систем для своих нужд, в ходе которой производитель сам формирует компоненты «А» и смеси катализаторов. Для проведения испытаний была организована собственная лаборатория, смонтирован и запущен промышленный узел формулирования компонента «А» и смесей катализаторов и добавок. На данный момент мощность линии составляет 2.5 тыс. т/год, это полностью покрывает собственные потребности предприятия.

Компания «Интерскол-полимерные технологии» освоила производство установок высокого давления для безвоздушного напыления широкого спектра двухкомпонентных полимерных систем. Как рассказал генеральный директор Александр Лопаткин, установки способны перерабатывать широкий спектр материалов: поликарбамидные системы, полиуретановые системы, эпоксидные системы и эластомерные системы. На сегодняшний день в линейке оборудования высокого давления представлены машины с гидравлическим приводом. Были выполнены НИОКР и налажен серийный выпуск установок с пневматическим приводом. По своим техническим характеристикам отечественная машина не уступает лучшим мировым аналогам при значительно более низкой стоимости.

Вице-президент по науке НПО «Пульс» Евгений Мешалкин рассказал об особенностях применения полимерной теплоизоляции при строительстве зданий и сооружений. Этот вопрос участники конференции обсуждают ежегодно, и каждый раз появляются новые нормативы и требования. Так, Свод правил 2.13130.2012 регламентирует, какие здания следует проектировать в соответствии с классом С0 (т.е. без применения горючих материалов).

Проблемами сегмента фасадных систем г-н Мешалкин назвал применение фальсифицированной и контрафактной продукции и низкое качество монтажных работ и эксплуатации.

Также эксперт отметил, что необходимо разработать и утвердить ГОСТ и стандарты организаций в части требований к строительной изоляции для их последующего включения в Федеральный информационный реестр с целью дальнейшего их применения при оценке соответствия объектов требованиям пожарной безопасности.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности декларируются в России на государственном уровне. Но воплощение этой инициативы идет не так быстро, как хотелось бы, рассказал Леонид Питерский, руководитель «Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Так, снижение энергоемкости к 2020 г. при имеющихся темпах составит 37% от обозначенного Президентом показателя.

Эксперт рассказал о внедрении энергоэффективных технологий, среди которых – светодиодное освещение. Предлагается поэтапно ограничить использование неэффективных технологий – ртутных ламп, люминесцентных ламп с низким уровнем цветопередачи и других низкоэффективных источников света, для которых существуют доступные аналоги. Предусматривается переход к светодиодному освещению во внутреннем освещении и отказ от самых неэффективных технологий в уличном.

Важным механизмом повышения энергоэффективности в сфере теплоснабжения является внедрение ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) с автоматическим погодным регулированием. В сфере бытовой техники целесообразно провести пересмотр критериев маркировки такой техники по классам энергетической эффективности в связи со значительным прогрессом в развитии технологий.

Леонид Питерский отметил, что необходима «глубокая перезагрузка» государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности. Для этого планируется разработка отдельной программы повышения энергетической эффективности на период до 2030 г., предусматривающей реализацию широкого перечня новых инструментов, охватывающих все сектора энергопотребления в их тесной увязке с другими реализуемыми или запускаемыми механизмами, такими как переход к наилучшим доступным технологиям. Этот набор механизмов будет способствовать мобилизации внебюджетных источников финансирования в разных секторах потребления энергии с максимальным эффектом бюджетного финансового рычага. Необходимо создание «центра компетенции» в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который будет осуществлять тиражирование наилучших практик в области повышения энергетической эффективности как на крупных, так и на средних предприятиях. Функции «центра компетентности» будут возложены на Внешэкономбанк.