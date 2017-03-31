Крупный бизнес пригласили на WorldSkills Kazan 2019

CABEX 2017
4 апреля 2017, 15:33
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
Чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019 представили потенциальным партнерам. Презентация условий сотрудничества с отечественными и зарубежными компаниями состоялась 30 марта в Москве.
В деловом завтраке приняли участие руководители ведущих финансово-промышленных групп и ритейлеров. Они познакомились с условиями партнерства, а также с культурной и содержательной программой грядущего первенства в Казани.
WorldSkills Kazan 2019 презентовали министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов (является членом оргкомитета по подготовке и проведению мирового первенства) и заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по маркетингу и партнерским отношениям Ольга Недоспасова.
«Чемпионат WorldSkills – это многогранное событие с огромной и разнообразной аудиторией, – рассказал Владимир Леонов. – Здесь встречаются руководители государственных органов и образовательных учреждений, представители промышленности и общественных организаций. Это место, где обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, связанные с профессиональным мастерством, качеством и квалификацией профессий, образованием».
Приглашая компании к сотрудничеству, Владимир Леонов отметил, что партнерами международного движения WorldSkills International являются ЮНЕСКО, ЮНИДО, Международная организация труда, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейский Союз и многие другие.
В 2015 году на Генеральной ассамблее WorldSkills International в рамках соревнований в Сан-Паулу Казань была выбрана местом проведения в 2019 году 45-го чемпионата мира. Столица Республики Татарстан обошла с перевесом в 5 голосов Париж и бельгийский Шарлеруа. Чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет с 18 по 23 августа. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 1500 конкурсантов и 3000 экспертов по 50 рабочим специальностям из 76 стран-членов движения WorldSkills International. По предварительным оценкам, мероприятие посетят более 250000 зрителей. Специально для проведения чемпионата к 2018 году на территории 55,1 га будет построен крупнейший выставочный комплекс Kazan Arena.