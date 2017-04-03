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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило дополнительную мощность массиву Блудное во Всеволожском районе Ленобласти

Ленэнерго обеспечило дополнительную мощность массиву Блудное во Всеволожском районе Ленобласти

4 апреля 2017, 10:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило 900 кВт дополнительной мощности 400 садовым домам, расположенным в массиве Блудное во Всеволожском районе Ленинградской области. Источником питания стала подстанция 35/10 кВ №631 «Щеглово».

Для создания внешней схемы электроснабжения объекта специалисты модернизировали подстанцию «Щеглово», установили и оборудовали новую комплектную трансформаторную подстанцию, смонтировали линии электропередачи 0,4 и 10 кВ до энергопринимающих устройств заявителя. При строительстве использовали современный самонесущий изолированный провод, безопасный для птиц.

Массив Блудное расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 25 км от Санкт-Петербурга.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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