МРСК Центра активно содействует реализации государственных программ жилищного строительства в регионах ЦФО

В 2017 году ПАО «МРСК Центра» продолжает участвовать в проектах, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов ее операционной ответственности (11 субъектов Центрального федерального округа). Помимо техприсоединения (ТП) крупных промышленных объектов и объектов социальной инфраструктуры, компания обеспечивает электроснабжение жилья, строящегося в рамках реализации федеральных и региональных государственных программ. Этой работой охвачены многие территории ее присутствия.



В Курской области МРСК Центра в рамках федеральной целевой программы «Жилье для российской семьи» присоединит к сетям пять многоквартирных домов, построенных в городе Курчатове. Работы завершатся уже во втором квартале, общая выдаваемая мощность по данным объектам составит порядка 1,37 МВт. Вносит компания вклад и в реализацию целевой региональной программы по строительству арендного жилья для работников Суджанского ДРСУ и крупных агропромышленных предприятий региона – компаний «Агросил» и «Надежда». В планах энергетиков на 2017 год – присоединение к сетям второй очереди коттеджного поселка (122 дома), который возводится по этой программе в Суджанском районе. Общая заявленная мощность объекта составит 332 кВт.



Специалисты белгородского филиала МРСК Центра в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и строительства жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечат к сентябрю электроснабжение трех многоквартирных домов общей присоединенной мощностью 244 кВт, построенных в городах Алексеевка и Старый Оскол Белгородской области. Филиал «Тверьэнерго» будет проводить в текущем году работы по ТП жилого комплекса «Мамулино 3» (964 кВт мощности), возводимого в Твери по федеральной программе ипотечного жилищного кредитования.



А филиал «Тамбовэнерго» продолжает работы по ТП индивидуальных жилых домов, расположенных в новом микрорайоне «Майский» в северной части областного центра. Они ведутся в рамках реализации Программы государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации, предполагающей выделение им на бесплатной основе земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. В общей сложности, начиная с 2014 года, в микрорайоне «Майский», занимающем территорию 364 гектара, сформировано около двух тысяч участков, более 700 из них уже распределены согласно условиям программы.



На данный момент участниками программы, получившими участки в «Майском», в тамбовский филиал МРСК Центра подано более трехсот заявок на технологическое присоединение. По 241 заявке работы выполнены полностью, остальные находятся в различной стадии исполнения.



В рамках обеспечения электроснабжения объектов нового микрорайона энергетиками смонтировано 23 столбовые трансформаторные подстанции общей мощностью 2,3 МВА, построено 45 км воздушных линий электропередачи 10/0,4 кВ. Помимо жилых домов, в микрорайоне «Майский» планируется строительство детского сада, медицинского пункта и других объектов социальной инфраструктуры. Здесь будут проживать более двух с половиной тысяч человек.