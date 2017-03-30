МРСК Центра и Приволжья продолжает профориентационную работу в рамках Года инженера

В рамках Года инженера, объявленного ПАО «Россети», в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» реализуется целый комплекс мероприятий для студентов профильных учебных заведений. Энергетики знакомят будущих инженеров с основными направлениями деятельности компании и корпоративными ценностями, а также помогают им актуализировать полученные знания для успешного применения их на практике.



На сегодняшний день МРСК Центра и Приволжья сотрудничает более чем с 70 учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования. Это партнерство включает в себя, в частности, предоставление производственной площадки для практических занятий учащихся. Только в 2016 году 793 студента прошли производственную практику в филиалах компании.



Ежегодно в МРСК Центра и Приволжья организовывается работа студенческих отрядов. В летнем трудовом сезоне 2016 года приняли участие 123 будущих энергетика из профильных ссузов и вузов. 28 лучших бойцов студотрядов компании приняли участие в Седьмом слете студенческих отрядов электросетевого комплекса, организованном ПАО «Россети».



В филиалах компании регулярно проводятся Дни открытых дверей и экскурсии для студентов и школьников, в ходе которых ребятам предоставляется возможность побывать на объектах электроэнергетики, пообщаться с опытными специалистами, что в итоге помогает им определиться с будущей специальностью. Большой интерес у них вызывает посещение музеев энергетики, которые расположены в филиалах компании, где они знакомятся с историей развития электроэнергетики своих регионов, с людьми, стоящими у ее истоков. В ходе таких встреч ребята понимают всю важность и ответственность своей будущей профессии, проникаются уважением к нелегкой, но интересной работе, от которой зависит надежность электроснабжения миллионов людей.



МРСК Центра и Приволжья помогает талантливым молодым людям получать профессиональное образование. В настоящее время в профильных вузах по направлению деятельности компании обучается 213 человек. Кроме того, энергетики принимают участие во Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ бакалавров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам. В 2016 году в работе жюри конкурса в качестве экспертов по тематическим направлениям участвовали восемь профильных специалистов компании.



Энергетики уверены, что подобное взаимодействие с образовательными учреждениями помогает будущим инженерам получить практический опыт, актуализировать полученные знания, способствует привлечению в отрасль талантливых, активных и перспективных кадров. И намерены в дальнейшем развивать и расширять это сотрудничество.