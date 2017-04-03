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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Министр труда и социальной защиты РФ наградил лучшего электромонтера страны

Министр труда и социальной защиты РФ наградил лучшего электромонтера страны

4 апреля 2017, 09:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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В Доме правительства РФ состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В номинации «Лучший электромонтер по ремонту оборудования подстанций» победу по итогам 2016 года одержал электромонтер филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» Артем Чернецов.

Федеральный этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который был организован совместно с Минтруда и соцзащиты России, проходил в рамках межрегиональных соревнований профмастерства бригад ПАО «Россети» по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования. В ходе соревнований каждой из команд предстояло пройти 7 различных этапов. Сначала проверялись теоретические знания, а затем нужно было продемонстрировать практические навыки. Электромонтёрам нужно было проявить себя как в штатных, так и в чрезвычайных ситуациях. Среди заданий – ремонт разъединителя, тушение пожара, ремонт трансформатора и выключателя, а также спасение пострадавшего и оказание ему первой помощи.

Бригада ПАО «МРСК Волги» по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования блестяще выступила на всех этапах и заняла первое место в Межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства ПАО «Россети». Артем Чернецов выступил достойно и в федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» одержал победу в номинации «Лучший электромонтер по ремонту оборудования подстанций».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится Минтрудом России ежегодно. Его основные цели - повышение престижа рабочих профессий, пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса, а также содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

Компания: ПАО "МРСК Волги"

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