Муниципальные власти Наро-Фоминска, Щелково и Красногорска подписали меморандумы о сотрудничестве с "Мособлэнерго"

CABEX 2017
4 апреля 2017, 15:05
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Главы Наро-Фоминского, Щелковского и Красногорского муниципальных районов подписали меморандумы о сотрудничестве с АО «Мособлэнерго» - одной из крупнейших электросетевых компаний Подмосковья.
Документом определены основные точки взаимодействия между муниципальными властями и энергетиками, обслуживающими городские электросети. В частности, речь идет о проведении регулярных встреч и консультаций, оперативном обмене информацией и подготовке необходимых документов по вопросам развития электросетевой инфраструктуры, обеспечении качественного и надежного электроснабжения потребителей, сокращения сроков технологического присоединения к электросетям, деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Задача меморандума – внести очередной вклад в развитие деловых контактов между представителями местных властей и АО «Мособлэнерго» в целях улучшения качества передачи электроэнергии и обслуживания потребителей.
В ближайшее время меморандум будет предложен к подписанию всем руководителям муниципальных образований Подмосковья, на территории которых работают филиалы АО «Мособлэнерго».