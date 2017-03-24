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Отраслевые новости: Энергетика

Муниципальные власти Наро-Фоминска, Щелково и Красногорска подписали меморандумы о сотрудничестве с "Мособлэнерго"

Муниципальные власти Наро-Фоминска, Щелково и Красногорска подписали меморандумы о сотрудничестве с Мособлэнерго

4 апреля 2017, 15:05
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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Главы Наро-Фоминского, Щелковского и Красногорского муниципальных районов подписали меморандумы о сотрудничестве с АО «Мособлэнерго» - одной из крупнейших электросетевых компаний Подмосковья.

Документом определены основные точки взаимодействия между муниципальными властями и энергетиками, обслуживающими городские электросети. В  частности, речь идет о проведении регулярных встреч и консультаций, оперативном обмене информацией и подготовке необходимых документов по вопросам развития электросетевой инфраструктуры, обеспечении качественного и надежного электроснабжения потребителей, сокращения сроков технологического присоединения к электросетям, деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Задача меморандума – внести очередной вклад в развитие деловых контактов между представителями местных властей и АО «Мособлэнерго» в целях улучшения качества передачи электроэнергии и обслуживания потребителей.

В ближайшее время меморандум будет предложен к подписанию всем руководителям муниципальных образований Подмосковья, на территории которых работают филиалы АО «Мособлэнерго».

Компания: АО "Мособлэнерго"
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