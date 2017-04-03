ООО "Сарансккабель" приглашает посетить экспозицию предприятия на выставке "Энергетика и электротехника-2017" г.Санкт-Петербург

С 25 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится выставка энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий «Энергетика и электротехника - 2017». В рамках выставочной экспозиции ООО «Сарансккабель» представит широкий ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе новые разработки предприятия:

силовые кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины;

силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие

горение;

сигнально-блокировочные кабели с водоблокирующими элементами;

магистральные кабели связи

На стенде предприятия можно будет получить всю необходимую информацию о номенклатуре изделий, консультации технических и коммерческих специалистов, а так же получить обновленный каталог выпускаемой продукции.



Будем рады видеть Вас с 25 по 28 апреля 2017г. в г. Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Павильон F, стенд E7.



Время работы выставки с 10:00 до 18:00 час.