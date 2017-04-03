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ООО "Сарансккабель" приглашает посетить экспозицию предприятия на выставке "Энергетика и электротехника-2017" г.Санкт-Петербург

ООО Сарансккабель приглашает посетить экспозицию предприятия на выставке Энергетика и электротехника-2017 г.Санкт-Петербург

4 апреля 2017, 14:50
Рубрика: Новости компаний
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ, РМЭФ-2017

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С 25 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится выставка энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий «Энергетика и электротехника - 2017». В рамках выставочной экспозиции ООО «Сарансккабель» представит широкий ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе новые разработки предприятия:

  • силовые кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины;
  • силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие
  • горение;
  • сигнально-блокировочные кабели с водоблокирующими элементами;
  • магистральные кабели связи

На стенде предприятия можно будет получить всю необходимую информацию о номенклатуре изделий, консультации технических и коммерческих специалистов, а так же получить обновленный каталог выпускаемой продукции.

Будем рады видеть Вас с 25 по 28 апреля 2017г. в г. Санкт-Петербург, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Павильон F, стенд E7.

Время работы выставки с 10:00 до 18:00 час.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Сарансккабель"
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