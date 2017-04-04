ПАО "ТГК-1" готовится к летней ремонтной кампании 2017 года

CABEX 2017
4 апреля 2017, 16:58
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
30 марта ПАО «ТГК-1» приняло участие в Городской межведомственной комиссии и рассказало о начатых и планируемых планово-профилактических ремонтах оборудования, сроках проведения летней ремонтной кампании 2017 года.
В целях успешного прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 года ПАО «ТГК-1» предусмотрено проведение 6 капитальных и 3 средних ремонта турбоагрегатов, 4 капитальных ремонта котлоагрегатов и 97 текущих ремонтов основного оборудования в Санкт-Петербурге.
«Ремонтная и инвестиционная программа ТЭЦ «ТГК-1» синхронизирована с графиком испытания теплосетей и учитывает планы ремонтов других теплоснабжающих компаний, – отмечает главный инженер ПАО «ТГК-1» Алексей Воробьев. – Все работы по подготовке нашего оборудования к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов выполняются в полном объеме и в срок, ведь от этого зависит надежность энергоснабжения потребителей».
В рамках инвестиционной программы на 2017 год на Василеостровской ТЭЦ, Правобережной ТЭЦ, Автовской ТЭЦ, Центральной ТЭЦ и Северной ТЭЦ запланированы реконструкции и модернизации оборудования, направленные на повышение качества и надежности теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей.