Похитители электрооборудования оставили без света деревню в Брянской области

CABEX 2017
4 апреля 2017, 16:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БРЯНСКЭНЕРГО
В минувшее воскресенье в деревне Литовники Жирятинского района Брянской области произошло отключение электроэнергии. После поступившего в филиал «ПАО МСРК Центра – «Брянскэнерго» обращения жителей населенного пункта сюда оперативно прибыла аварийно-восстановительная бригада предприятия. Энергетики установили, что причиной отключения стали действия злоумышленников, самовольно проникнувших на питающую деревню комплектную трансформаторную подстанцию и похитивших элементы оборудования силового трансформатора. В кратчайшие сроки они провели замену трансформатора и вернули электричество в дома жителей деревни.
Хищения электрооборудования являются серьезной проблемой – причем, не только для его собственников - энергокомпаний. Воруя провода и другие его металлосодержашие элементы, злоумышленники оставляют без света жилые дома, промышленные и социальные объекты, а порой и целые населенные пункты.
В ПАО «МРСК Центра» ведется системная работа по предотвращению этих противоправных действий. Во всех филиалах компании проводятся комплексные рейдовые проверки с целью предупреждения и обнаружения фактов хищения энергооборудования, в которых в ряде случаев участвуют и сотрудники правоохранительных органов. Виновные привлекаются к ответственности вплоть до уголовной. Причем, данная форма наказания может распространяться и на лиц, которые занимаются перепродажей украденного оборудования.
Проинформировать о случаях незаконного проникновения на территорию энергообъектов, фактах воровства энергооборудования можно, обратившись в любой район электрических сетей филиалов МРСК Центра, а также обратившись по телефону круглосуточной бесплатной прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115.