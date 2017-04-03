Российские компании представили изобретения, готовые к применению в деятельности городских предприятий

CABEX 2017
4 апреля 2017, 10:42
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
29 марта на площадке Национального минерально-сырьевого университета «Горный» состоялась первая практическая конференция «От импортозамещения к инновациям и экономике знаний». Её организатором выступили Комитет по энергетике и инженерному обеспечению и другие комитеты, курируемые вице-губернатором Игорем Албиным, который инициировал мероприятие. В деловой программе и выставочной части конференции приняли участие более 500 человек – представители федеральных органов власти и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, ведущих городских инженерно-энергетических, транспортных и строительных компаний, общественных организаций и объединений, производители и разработчики наукоемкой и инновационной продукции, а также высших учебных заведений Санкт-Петербурга.
В университете развернулась экспозиция наукоемких производственных разработок петербургских и российских компаний, обзор патентов и изобретений, готовых к применению в деятельности городских предприятий. Так, ГУП «Пассажиравтотранс» представил молекулярный модификатор топлива «Экос», который тестируется в одном из автобусных парков. Предварительные результаты испытаний показали, что его применение приводит к снижению дымности автобусов на 36%. ГУП «Водоканал» на экспозиции представил макеты и опытные образцы изобретений и полезных моделей, разработанные сотрудниками предприятия. Это и запорная арматура, и водоразборная колонка бесколодезного исполнения, и очистные установки для питьевой и сточной воды. Все разработки запатентованы «Водоканалом», часть уже прошла опытно-промышленные испытания. По итогам экспертно-оценочных мероприятий 31 разработка отобрана для внедрения в энергетической отрасли, 5 изобретений внедрены после опытной эксплуатации в городском транспорте.
Ключевыми спикерами пленарного заседания конференции стали заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Олег Радионов, член совета директоров ООО «НПО Инноватех» Алексей Градов, генеральный директор ПАО «Федеральный испытательный центр» Александр Дюжинов, технический директор ООО «Сименс. Технологии Газовых Турбин» Александр Лебедев. Участники обсудили такие темы, как роль науки и инноваций в обеспечении устойчивого развития России и Санкт-Петербурга, региональная практика внедрения инноваций.