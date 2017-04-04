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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Россия и Белоруссия урегулировали спорные вопросы в нефтегазовой сфере

Россия и Белоруссия урегулировали спорные вопросы в нефтегазовой сфере

4 апреля 2017, 15:56
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. В частности, Президенты России и Белоруссии договорились о принципах работы в нефтегазовой сфере на период до 2019 года. Главы государств подтвердили своё стремление разработать необходимые основополагающие правила и условия по созданию единого рынка электроэнергии к июлю 2019 года, а также совместные правила по единому рынку газа к 1 января 2018 года. Кроме того, главы государств договорились к 2024 году выйти на подписание межправительственного соглашения  по единому рынку газа в рамках Евразийского экономического союза.

Стороны урегулировали спорные вопросы в нефтегазовой сфере.  По итогам переговоров принято решение скорректировать межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти. После их парафирования белорусская сторона выплатит «Газпрому» долг в размере порядка 726 млн долларов США.

В ходе встречи было также решено восстановить поставки нефти в Белоруссию в объеме 24 млн тонн в год, которые начнутся в максимально короткие сроки, в зависимости от технических возможностей магистрального трубопровода и заявок компаний.

Компания: Министерство энергетики РФ
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