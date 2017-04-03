"Ростелеком" в Дагестане подключает по оптике первых абонентов – жителей коттеджной застройки

CABEX 2017
4 апреля 2017, 16:28
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» в Махачкале в жилом микрорайоне «Пальмира» подключает жителей малоэтажных и частных домов к высокоскоростному доступу в интернет и цифровому «Интерактивному ТВ» на базе технологии PON.
«Ростелеком» запустил в эксплуатацию оптическую сеть связи в пригородном микрорайоне накануне нового 2017 года. Техническую возможность подключения на основе современных оптических технологий в коттеджном поселке получили 512 домохозяйств. В рамках строительства проложено около 19 км волоконно-оптического кабеля. Пропускная способность магистрального канала составляет 10 Гбит/с.
Гамзат Гамзатов, директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком»: «В столице республики активно расширяется абонентская база «Ростелекома». Если ранее мы старались завести свои интернет сети в многоэтажные спальные районы, теперь очередь дошла до частного сектора. Это давно ожидаемый со стороны потенциальных абонентов проект, и специалисты стараются проводить подключения в сжатые сроки».
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