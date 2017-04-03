Самые талантливые учащиеся республиканских ссузов смогут выбрать любой объект "Т Плюс" в Коми для производственной практики

28-30 марта в Воркутинском горно-экономическом колледже при поддержке Коми филиала Группы «Т Плюс» прошел Республиканский конкурс профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, организованный Министерством образования, науки и молодежной политики региона. Ребята из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Печоры и Воркуты на протяжении двух дней демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки членам жюри, в число которых вошли и сотрудники самого северного подразделения «Т Плюс» - Воркутинских ТЭЦ.



- Одной из моих задач было определить профессиональный уровень участников, чтобы в перспективе кого-либо из них пригласить на работу в нашу компанию, - говорит Александр Барышев, инженер производственно-технического отдела ООО «ВТЭЦ». - Перспективы у ребят хорошие, в связи с масштабной модернизацией и предстоящей газификацией наших объектов потребуется большое количество специалистов различного профиля.



Начальник электрического цеха ВТЭЦ-1 Олег Меркурьев оценивал конкурсантов, которые получают специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».



- Заметно, что ребята увлечены профессией, открыты для общения и познания нового. Именно такое пополнение хотелось бы видеть в нашей компании, - говорит он.



Завершающий день конкурса выдался сугубо праздничным: организаторы подготовили для участников полтора десятка творческих номеров, за которыми последовала церемония награждения.



По специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» лучший результат показал Максим Коваленко (Ухтинский горно-нефтяной колледж), На втором месте Дмитрий Конаков (Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум), на третьем Николай Еремеевский (ВГЭК).



Среди учащихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» призовой пьедестал распределился следующим образом: «бронзу» выиграл Андрей Макаров (УГНК), «серебро» – Алексей Тынчук (Сыктывкарский индустриальный техникум), а первое призовое место у представителей сильного пола вырвала учащаяся Воркутинского горно-экономического колледжа Дарья Исакова.



Представитель Коми филиала «Т Плюс» Евгений Гапеев, помимо призов, вручил всем победителям сертификаты на прохождение производственной практики. Особенность их в том, что обладатель может по своему усмотрению выбрать любой объект «Т Плюс» на территории Коми.



Ребята по достоинству оценили представившуюся возможность и уже готовы ею воспользоваться. Так, Дарья Исакова заявила, что с удовольствием пройдет преддипломную практику в своем городе, на Воркутинских ТЭЦ.



Подводя итоги конкурса, директор Воркутинского горно-экономического колледжа Виктор Тельнов особо отметил поддержку партнеров мероприятия:



- Компания «Т Плюс» попросту «ворвалась», в самом лучшем смысле этого слова, в нашу жизнь. Директор Коми филиала Олег Грошев сразу же заявил о необходимости партнерских отношений: компании нужны молодые амбициозные специалисты, а для этого необходимо сотрудничать с учебными заведениями. И «Т Плюс» готова совместно с нами воспитывать специалистов. На совещании в Сыктывкаре нам предоставили план, содержащий в себе всю информацию о количестве должностей и направлений, которые необходимы предприятию. Это очень важно, когда работодатель идет навстречу и понимает важность сотрудничества с образовательными учреждениями. Мы получили мощный источник поддержки, чему остается только радоваться.