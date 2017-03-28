Сотрудники Казанских электрических сетей провели рейд по выявлению фактов бездоговорного и безучетного потребления

В этот раз члены рейдовой бригады Южного РЭС (района электрических сетей) навестили проблемные объекты в городском поселке Привольный Приволжского района Казани. У собственника двух жилых домов на улице Ореховой до сих пор не имеется договора на технологическое присоединение к электрическим сетям, хотя принадлежащие ему здания возведены под крышу. «Запитывать» ведущиеся здесь строительные работы «помогает» протянутый к опоре самоизолируемый провод (СИП).



«Присоединение проведено очень грамотно: с помощью прокалывающих зажимов», - констатирует присутствующий на рейде заместитель директора по реализации услуг КЭС Дмитрий Казайкин.



Перерезать провод на вышке электромонтеру - представителю «Сетевой компании» большого труда не составляет. Несколько минут - и дом обесточен – пока в нем никто не живет и поэтому последствия этих манипуляций незначительны. Зато легко могут вздохнуть жители соседних домов, для которых такие «врезки» являются дополнительной нагрузкой на электросети, отрицательно влияющей на качество электроснабжения.



«Перепады в сети случаются, – отмечает один из жителей, наблюдающий за происходящим, – порой мощности не хватает, чтобы подогреть пищу в микроволновке».



«Открытием» для энергетиков во время рейда становится еще один факт несанкционированного подключения – от одного из домов с бездоговорным потреблением, тянется провод на соседний участок, где строители проводят работу по заливке фундамента. Ясность вносит подошедший муж собственницы» строящегося дома: «Мы с соседом договорились, - взмах рукой в сторону «дома-бездоговорника», - и он мне разрешил присоединиться к его проводам»,- объясняет не сомневающийся в «законности» такого техприсоединения застройщик, оправдывающийся тем, что не успел заключить договор электроснабжения.



«При невозможности технологического присоединения по постоянной схеме застройщик может заключить договор временного электроснабжения, - поясняет заместитель директора по реализации услуг Казанских электрических сетей Дмитрий Казайкин, - он выдается на полгода и этого срока достаточно, чтобы завершить строительство дома и получить договор технологического присоединения».



Таким образом, налицо – факт бездоговорного потребления электроэнергии и на нарушителя составляется соответствующий акт – платить ему, как и «щедрому» за чужой счет соседу предстоит значительно большие суммы, чем следовало бы соблюди они букву закона! Согласно нормативным документам и укрупненным расчетам ежесуточная плата за электроэнергию с такого дома, разъясняют энергетики, может составить 3 тысячи рублей.



Выявить «узкие места», определить места потерь электроэнергии помогает также сведение баланса поступления и потребления электроэнергии на локальных трансформаторных подстанциях. В компании разрабатывается многолетняя целевая программа по установке в частных домах приборов, «обвязанных» автоматизированной системой учета (АСКУЭ). Такие вандалоустойчивые счетчики, монтируемые на опорах воздушных линиях, передают показания потребления электроэнергии дистанционно в автоматическом режиме, без участия человека. «Автоматика» может защитить и в случае опасности: при коротком замыкании и возникновении пожара, она автоматически обесточит дом.



В этом году только в населенном пункте Салмачи по программе и на средства «Сетевой компании» установлено 962 автоматизированных прибора учета. Во время рейда жительнице одного из домов по улице Атнинской был вручен пульт дистанционного управления таким счетчиком. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Южного РЭС Виктор Репьев разъяснил механизм его работы, как им пользоваться, чтобы узнавать информацию о показаниях счетчика.



«Это - система завтрашнего дня, - подчеркивает Дмитрий Казайкин, уточняя, что «Сетевая компания» расширяет эту программу - ежегодно такие приборы учета монтируются в одном- двух населенных пунктах филиала Казанские электрические сети. В целом системой АСКУЭ, позволяющей существенно уменьшить коммерческие потери электроэнергии, охвачено 6 процентов приборов учета жителей республиканской столицы.



Только в прошлом году специалистами КЭС было выявлено 55 случаев безучетного и 63 случая бездоговорного потребления. Сумма начислений за нарушения составила 1 765 тысяч рублей. ОАО «Сетевая компания» напоминает, что за несанкционированное потребление электроэнергии, кроме того, в соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрена административная ответственность:

на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;

на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет;

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Сообщать о фактах незаконного подключения к электрической сети можно по телефону Контакт-центра ОАО «Сетевая компания»: 8-800-2000-878.