Standard and Poor’s подтвердило рейтинги ПАО "Россети", прогноз - "позитивный"

29 марта 2017 г. международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s подтвердило долгосрочный рейтинг кредитоспособности ПАО «Россети» на уровне «ВВ+» по международной шкале с позитивным прогнозом и на уровне «ruAA+» по национальной шкале. Кроме того, агентство приняло решение о повышении оценки характеристик собственной кредитоспособности ПАО «Россети» на одну ступень до уровня «bb».



Агентство придерживается позитивного прогноза в отношении рейтинга ПАО «Россети» на фоне присвоения аналогичного прогноза по рейтингу Российской Федерации и отмечает, что рейтинги Общества «могут быть повышены в случае повышения суверенных рейтингов». В настоящий момент долгосрочный кредитный рейтинг ПАО «Россети» по международной шкале находится на одной ступени с суверенным рейтингом Российской Федерации.



При принятии решения о повышении оценки собственной кредитоспособности ПАО «Россети» до уровня «bb» агентство учитывало высокие операционные показатели Общества, ведение деятельности в качестве консолидированной компании в течение длительного периода времени, а также отсутствие планов по значительному изменению структуры группы компаний. Кроме того, аналитиками агентства принимались в расчет устойчивое рыночное положение Общества, географически диверсифицированная операционная деятельность в большей части российских регионов, а также стабильные показатели прибыли от деятельности, связанной с государственным регулированием.



«Мы положительно оцениваем решение агентства Standard and Poor’s о подтверждении рейтингов ПАО «Россети» с позитивным прогнозом и повышении оценки характеристик собственной кредитоспособности Общества. Это решение отражает уверенность агентства в сохранении высоких операционных показателей ПАО «Россети», устойчивого положения Общества в отрасли, а также свидетельствует о позитивной динамике оценок деятельности нашей компании международным финансовым сообществом», - прокомментировал решение Standard and Poor’s заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Егор Прохоров.