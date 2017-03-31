УК "Кузбассразрезуголь" первым в Кузбассе испытал новую технологию очистки сточных вод

В Год экологии ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) планирует построить на Кедровском угольном разрезе фильтрующий массив с использованием новой технологии по очистке сточных и ливневых вод с применением природного сорбента – цеолита. Это будет второе такое сооружение на предприятии, первый массив был введен в эксплуатацию в 2014 году в качестве опытной площадки.



Основу экологической программы УК «Кузбассразрезуголь» на протяжении многих лет составляет научный подход, направленный на поиск новых технологий для решения задач по охране окружающей среды. Инновационная технология очистки сточных вод через фильтрующую дамбу с использованием природного сорбента цеолита (прим. - минерал, имеющий осадочно-вулканическое происхождение, отличается внутренней пористостью, которая определяет свойства вещества-адсорбента) проходила испытания на Кедровском разрезе в течение трех лет, после чего был получен очень хороший эффект. Результаты анализов проб воды, отобранных до и после ее очистки, показали, что данный метод позволяет снизить начальные концентрации по многим загрязняющим веществам до норм ПДК. При этом технология простая в эксплуатации, не требует постоянного технического обслуживания и присутствия людей, может использоваться в течение длительного периода, другие преимущества - относительно низкая стоимость используемого для очистки воды цеолита и минимальные капитальные затраты на возведение сооружения.



«Использование для очистки сточных вод фильтрующего массива с применением природного сорбента цеолита на Кедровском разрезе – это пока единственный опыт не только для предприятий Компании, но и в Кузбассе», - комментирует заместитель начальника департамента по экологии и земельным отношениям УК «Кузбассразрезуголь Татьяна Степченко. - «Кузбассразрезуголь» направил предложение в Бюро НДТ (прим. - Бюро наилучших доступных технологий - создано в 2015г. приказом Росстандарта на базе ФГУП «ВНИИ СМТ» для координации деятельности технических рабочих групп по разработке информационно-технических справочников НДТ) о включении данной технологии очистки как наилучшей доступной технологии для очистки сточных вод для угольной промышленности».



Через новый фильтрующий массив ежегодно будет проходить очистку около 18 млн кубометров воды, стоимость его строительства по проекту составит 30 млн рублей. Всего же на реализацию экологической программы в 2017 году УК «Кузбассразрезуголь» планирует направить почти 246 млн. рублей - это на 36% больше, чем в 2016 году. Увеличение инвестиций на текущую природоохранную программу Компании, обусловлено строительством на основной промплощадке филиала «Бачатский угольный разрез» новых современных очистных сооружений в рамках развития 2-й очереди предприятия.