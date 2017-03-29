В 2017 году астраханский филиал МРСК Юга обследует тепловизорами 170 энергообъектов

CABEX 2017
4 апреля 2017, 17:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО
В 2017 году специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») проведут тепловизионное обследование оборудования 170 высоковольтных энергообъектов: 134 подстанций и 36 линий электропередачи.
Принцип тепловизионного обследования заключается в сборе «тепловой информации» об объекте. Информация переводится из инфракрасного диапазона в видимый, на основании чего специалисты делают выводы о состоянии энергооборудования, а также его отдельных узлов и агрегатов.
Использование тепловизоров позволяет дистанционно отслеживать состояние электрооборудования, своевременно осуществлять ремонт, продлевая срок службы, предупреждать технологические нарушения в сетях, увеличивая надежность электроснабжения потребителей.
С начала 2017 года сотрудники астраханского филиала МРСК выполнили тепловизионное обследование уже более 20 энергообъектов.