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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2017 году астраханский филиал МРСК Юга обследует тепловизорами 170 энергообъектов

В 2017 году астраханский филиал МРСК Юга обследует тепловизорами 170 энергообъектов

4 апреля 2017, 17:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

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В 2017 году специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») проведут тепловизионное обследование оборудования 170 высоковольтных энергообъектов: 134 подстанций и 36 линий электропередачи.

Принцип тепловизионного обследования заключается в сборе «тепловой информации» об объекте. Информация переводится из инфракрасного диапазона в видимый, на основании чего специалисты делают выводы о состоянии энергооборудования, а также его отдельных узлов и агрегатов.

Использование тепловизоров позволяет дистанционно отслеживать состояние электрооборудования, своевременно осуществлять ремонт, продлевая срок службы, предупреждать технологические нарушения в сетях, увеличивая надежность электроснабжения потребителей.

С начала 2017 года сотрудники астраханского филиала МРСК выполнили тепловизионное обследование уже более 20 энергообъектов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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