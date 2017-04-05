До начала проведения всероссийского Конгресса "Электромонтаж 2017: Технологии инновационного развития" остается меньше двух недель

С начала работы Оргкомитета конгресса, в его адрес каждый день поступают звонки и электронные письма от различных организаций, выражающие заинтересованность участия в программе мероприятия. И это не удивительно, с прошлого года Конгресс стал первой экспертной площадкой для обсуждения проблематики не только проведения электромонтажных работ, но и электроэнергетики в целом. На первый взгляд, тема мероприятия достаточно узкая, но это не так!



Программа разбита на несколько основных секций, согласно которым, каждый посетитель участвует именно в том диалоге, который наиболее интересен для делегата.



Пленарную часть конгресса «Профессионализм электромонтажника как гарантия безопасности и жизнедеятельности человека и целого региона» поддержали представители профильных министерств и ведомств. В среде участников Комитет ГД ФС РФ по энергетике, Московская торгово-промышленная палата, WorldSkills Russia, Национальное агентство развития квалификаций, СРО атомной отрасли.Уже в числе докладчиков: СИБУР Холдинг, Газпром нефть, УГМК Холдинг, Росатом, Лукойл, Русгидро и д.р.



Секция «Сборка и монтаж электротехнического оборудования, и его сервис» и «Электромонтаж на предприятиях промышленности и ответственных объектах» имеет колоссальный интерес со стороны участников. Увеличение межремонтного интервала при проведении технического обслуживания и ремонтов электротехнического оборудования, контроль состояния высоковольтного оборудования, контроль за соблюдением правил электробезопасности подрядными организациями и построение эффективных связей на ответственных объектах. И это только несколько тем заявленных докладчиками к дискуссии.



Представители крупнейших электросетевых компаний и не только, будут представлены в отдельной сессией «Электромонтажные работы, безопасное снабжение инфраструктуры России». Спикерами по данным тематике планируют выступить: Россети, ФИЦ, МЭИ и д.р. Высоковольтный электромонтаж и проведение работ на высоте еще одна грань электромонтажных работ.



Секция «Подготовка кадров и охрана труда» наполнена делегатами от УГМК-Холдинг, Объединение работодателей электроэнергетики, Управление подготовки кадров Лукойл, и д.р. Обзор травматизма, сотрудничество бизнеса с учебными предприятиями и профессиональное обучение, и стандарты, вот основные вопросы данной секции.



Секционное заседание «Электроснабжение городской инфраструктуры и ЖКХ» будет наполнено докладами представителей московских электросбытовых и электромонтажных компаний (МТПП, ОЭК, МОЭСК, Москабельсетьмонтаж).



Вопросы по проведению электромонтажных работ при строительстве и обслуживание объектов городской инфраструктуры, модернизация систем энергоснабжения, прокладка и монтаж подземных коммуникаций, основные темы этой сессии.



«Поддержка отечественного производителя» еще одна секция, имеющая неподдельный интерес, как со стороны производителя, так и со стороны потребителя электротехнической продукции. План содействию импортозамещению, опыт получения заказов, как в России, так и за рубежом, создание компонентов и устройств для отечественной промышленности в соответствии с требованиями российских заказчиков.



Конгресс «Электромонтаж2017: технологии инновационного развития» - это мероприятие, объединяющее и крупные высокотехнологичные промышленные предприятия, и государственные структуры, и профессиональные учебные заведения.



Ведущие производители электротехнической продукции и сопутствующих товаров IEK, ALROC, РЗКК, Феникс Контакт, ЭЗОИС, Атон, Электросевкавмонтаж, ENSTO, Изолятор и д.р. в рамках Конгресса представят свои технологии и инновации перед крупнейшими потребителями.



В рамках программы конгресса пройдет «Специальная выездная сессия на завод «Изолятор», где руководство завода подробно расскажет и покажет все стадии производства уникальных высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.



Напомним, что конгресс является неотъемлемой частью чемпионата WorldSkills Russia по компетенции электромонтаж. Посетители выставки смогут увидеть профессиональные соревнования навыка электромонтаж между компаниями Группы ГАЗ, Норильский Никель, Холдинга СИБУР, Роснефть, Евраз и д.р., а так же посетить «Зону технологий и инноваций» , где у каждого желающего будет возможность на себе опробовать навыки работы (Tryskills) на том или ином оборудовании, предназначенном для проведения электромонтажных работ.



Приглашаем всех заинтересованных на площадку Конгресса, который пройдет 17-18 апреля 2017 года в ЦВК Экспоцентр, пав.Форум, в рамках 26-й выставки Электро!

Участие в Конгрессе бесплатное, регистрация обязательна и открыта до 14 апреля 2017 года. Регистрация для участия в мероприятии