Enel построит в Мексике солнечную электростанцию на 754 МВт

CABEX 2017
5 апреля 2017, 17:03
Рубрика: Энергетика
Метки: Enel Green Power
Enel Green Power México, дочерняя компания итальянской Enel, начала строительство солнечной электростанции Villanueva в Мексике на 754 МВт, которая станет одной из самых мощных в мире.
Проект Villanueva в штате Коауила состоит из двух отдельный станций (Villanueva-1 на 427 МВт и Villanueva-3 на 327 МВт), которые будут в общей сложности производить примерно 1 700 ГВт*час энергии в год — этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 1,3 млн мексиканских домов. Enel вложит в новую электростанцию, запуск которой назначен на вторую половину 2018 года, примерно $650 млн.
Компания выиграла право на строительство солнечных парков в Мексике общей мощностью 992 МВт в марте 2016 года — в ходе первого тендера на строительство солнечных электростанций в стране после начала мексиканской энергетической реформы, которая положила конец монополии государства в этой сфере и пустила на рынок частных инвесторов.
Оставшиеся 238 МВт солнечных мощностей, выигранные на тендере, компания планирует реализовать в рамках проекта Don José PV в штате Гуанахуато в центральной части страны. До этого Enel Green Power México уже построила в Мексике объекты возобновляемой энергетики общей мощностью 728 МВт: из них 675 МВт приходятся на ветрогенерацию, а 53 МВт — на гидроэлектростанции.
Недавно EGPM также приступила к строительству ветропарка Amistad на 200 МВт (в штате Коауила — там же, где будет построен Villanueva) и в будущем еще планирует построить ветропарк Salitrillos на 93 МВт в штате Тамаулипас.