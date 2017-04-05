Энергетики Карачаево-Черкесии отчитались о готовности к паводковому и пожароопасному периодам

В доме правительства Карачаево-Черкесии под председательством заместителя министра промышленности и торговли республики Хазрета Куджева прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности КЧР, в котором принял участие и.о. заместителя директора-главного инженера филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») Александр Лысенко. Главной темой заседания стала готовность сил и средств республики к пожароопасному и паводковому сезонам.



В частности, как отметил и.о. заместителя директора - главного инженера филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко, энергетики предприняли необходимые меры по повышению безопасности энергообъектов при работе в паводковый и пожароопасный периоды. Создана центральная паводковая комиссия, утверждены организационные мероприятия, которые необходимо провести в период подготовки и прохождения паводка. В ходе комиссионного обследования также определен перечень подтапливаемых участков и объектов, которые попадают в зону повышенного риска в паводковый период, установлен постоянный контроль над ними. Кроме того, каждый раз после прохождения осадков в сезон половодья для оценки состояния энергообъектов и предотвращения их возможного подтопления бригады энергетиков филиала внепланово будут осматривать линии электропередачи в поймах рек для принятия необходимых своевременных мер по их защите.



Комплекс мер принят и по подготовке филиала к пожароопасному периоду, которые прописаны в Плане обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в пожароопасный период и по Программе дополнительных мероприятий, обеспечивающих надежную работу электросетевых объектов в пожароопасный период 2017 года.



В соответствии с этими документами все подразделения филиала по утвержденному графику будут проводить ревизию маслоотводов и маслоприемных устройств силового оборудования, проверку чистоты гравийной засыпки и состояния бортовых ограждений этих устройств, исправность сигнализации, проверку работоспособности систем противопожарной защиты. При необходимости будет проведена актуализация и корректировка перечня пожароопасных участков воздушных линий. Предусмотрены контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки с административно-техническим и оперативно-ремонтным персоналом.



Непосредственно в пожароопасный период запланированы периодические и внеочередные осмотры ВЛ, проходящих по пожароопасным участкам, окопка деревянных опор в пожароопасных местах, тепловизионный контроль трансформаторных подстанций.



Для получения оперативной информации о погодных условиях, способствующих интенсивному таянию снега и риску наводнения, максимальных уровнях подъема воды в реках, возможных рисках и чрезвычайных ситуациях в паводковый и пожароопасный периоды, налажено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями ГУ МЧС по КЧР и местными органами власти.



Таким образом, как заверил на заседании и.о. заместителя директора - главного инженера филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко, энергетики выполнили все необходимые мероприятия, направленные на защиту своих объектов в пожароопасный и паводковый периоды.



В завершение заседания члены комиссии приняли ряд решений, направленных на обеспечение противопожарной безопасности социально значимых учреждений, объектов здравоохранения и образования.