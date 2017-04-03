Энергоадвокат поможет подключиться к электросетям

Новая бесплатная услуга «Энергоадвокат электросетевых услуг» реализуется в филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») – «Алтайэнерго».



Теперь заявители целевой категории – малый и средний бизнес смогут осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям с помощью личного администратора услуг. Это позволит гораздо быстрее стать абонентами крупнейшей электросетевой компании региона. Об этом рассказал Денис Шипилов, начальник службы взаимодействия с клиентами в рамках общественной встречи с представителями малого и среднего бизнеса.



- «Энергоадвокат» - наш пилотный проект, - говорит Денис Александрович. - Для каждого клиента, воспользовавшегося этим сервисом, мы предоставляем личного администратора услуг от сетевой организации. Клиент в этом случае получает статус VIP и имеет первоочередное право на обслуживание в Центре для потребителей. Услуга внедрена для повышения доступности и прозрачности процедуры технологического присоединения. Она предполагает сопровождение действий потребителя на всех этапах: от первой консультации до выполнения обязательств по заключенному договору. В дальнейшем предполагается расширение услуги «Энергоадвокат электросетвых услуг» для всех категорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.



В ближайшей перспективе подразделение по работе с клиентами Алтайэнерго планирует использовать принцип «одного окна». Это даст возможность заявителям заключать одновременно и договор энергоснабжения (без визита в сбытовую организацию), чтобы минимизировать физические затраты. В настоящее время ведутся переговоры по вопросу реализации данной возможности на площадке Центра обслуживания потребителей филиала Алтайэнерго. А еще чуть позже вся процедура заключения договора на технологическое присоединение и энергоснабжение будет доступна в качестве online сервиса.



В ходе общественной встречи энергетики и предприниматели также обсуждали текущие вопросы взаимодействия, вместе искали пути решения существующих проблемных ситуаций. Большинство участников отметили конструктивный вектор партнерства с энергокомпанией.



Евгений Пантелеев, старший энергетик торговой компании «Мария-Ра», многолетнего клиента Алтайэнерго, отметил, что за всю историю отношений не возникало спорных моментов. Условия договоров выполняются своевременно, претензий к качеству услуг нет. По его словам, достоин внимания и тот факт, что в работе с клиентами электросетевики постоянно ищут пути совершенствования. «Отметил для себя преимущества услуги «Энергоадвокат». Думаю, что мы будем одними из первых, кто ей воспользуется» - сказал Евгений Федорович.



Подобные встречи в Алтайэнерго станут регулярными. Меняться будут целевые группы потребителей и вопросы. Требования к прибором учета, консолидация электросетевых активов, обеспечение бесперебойного электроснабжения - эти и другие темы, интересующие общественность, станут предметом обсуждения энергетиков с представителями дачных и садоводческих товариществ, образовательных и медицинских учреждений, строительных компаний.