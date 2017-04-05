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Отраслевые новости: В мире

Графеновые электроды повышают емкость аккумуляторов на 3000%

Графеновые электроды повышают емкость аккумуляторов на 3000%

5 апреля 2017, 11:58
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ

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Ученые Королевского мельбурнского технологического института представили альтернативу современным аккумуляторам для хранения солнечной энергии. Созданный ими прототип электрода на основе графена повышает емкость систем на 3000%, а также увеличивает срок хранения энергии.

Конструкция нового электрода, созданного австралийскими учеными, построена по принципу фракталов — самоподобных фигур с повторяющимися паттернами. При разработке прототипа инженеры обратили внимание на структуру многорядника защищенного (Polystichum munitum), который относится к виду папоротниковых растений. Листья многорядника благодаря своим прожилкам эффективно сохраняют энергию и обеспечивают растение влагой.

Выполненный по такому же фрактальному принципу графеновый электрод при соединении с ионистором повышает емкость накопителей энергии в 30 раз, сообщает Science Daily. Разработка также позволяет сохранять запас энергии дольше с минимальными потерями.

Электрод выполнен из гибкой тонкой пленки, поэтому он легко наносится на солнечную панель. Полученная система одновременно собирает энергию и аккумулирует ее. Австралийские ученые надеются, что со временем солнечные панели станут тонкими и гибкими. Это позволит создавать интегрированные системы сбора и хранения энергии, которые можно будет наносить на корпуса автомобилей, смартфоны и смартчасы.

«Мы хотим создать систему на основе нашего прототипа и гибких пленочных панелей, однако эта технология пока находится на стадии становления», — пояснила одна из руководительниц исследования Литти Теккекара. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Scientific Reports, передает Хайтек.

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