Группа компаний IEK – молодым профессионалам

C 17 по 20 апреля 2017 года в рамках отраслевой международной выставки «ЭЛЕКТРО 2017» состоится второй открытый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Электромонтажные работы». Организатор чемпионата — Группа компаний IEK, официальная площадка — ЗАО «Экспоцентр» и отраслевая выставка «ЭЛЕКТРО».



Отраслевой чемпионат по электромонтажу входит в систему чемпионатов WorldSkills и является отборочным чемпионатом, дающим право квалифицироваться для участия в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. Участниками станут сотрудники крупнейших промышленных предприятий России. На протяжении 4 дней участники соберут схему управления двигателем, управление освещением, покажут свои навыки в области программирования управления электродвигателем и освещением.



В втором отраслевом чемпионате в качестве участников и экспертов примут участие представители таких компаний, как Группа ГАЗ, Норильский Никель, Росатом, Россети, Роснефть, Сибур, ЧТПЗЗадания чемпионата будут соответствовать по сложности заданию Национального чемпионата «Молодые профессионалы-2017», который пройдет в Краснодаре в мае этого года.



В втором отраслевом чемпионате в качестве участников и экспертов примут участие представители таких компаний, как Группа ГАЗ, Норильский Никель, Росатом, Россети, Роснефть, Сибур, ЧТПЗ. Отраслевой чемпионат входит в перечень площадок по практической подготовке национальной сборной WorldSkills по компетенции «Электромонтажные работы». На одной площадке с молодыми рабочими будут состязаться члены расширенного состава Национальной сборной WorldSkills Russia, готовящиеся к выступлению на международном чемпионате WorldSkills Competition в Абу-Даби в октябре 2017 года.



Специально для посетителей чемпионата будет создана зона TrySkills, на которой каждый сможет попробовать себя в роли электромонтажника и настроить систему АСКУЭ или запрограммировать систему управления освещением и систему управления двигателем при помощи промышленных реле.



Новым словом для чемпионата станут соревнования детей по электромонтажу.Новым словом для чемпионата станут соревнования детей по электромонтажу. Группа компаний IEK и Департамент образования города Москвы первыми на отечественном рынке стали организаторами отраслевого чемпионата по стандартам Junior Skills. Рядом с молодыми рабочими электросхему на реальном электротехническом оборудовании будут собирать школьники Москвы и Подмосковья в возрасте 14-17 лет. Победитель соревнований получит шанс попасть на чемпионат JuniorSkills в Екатеринбурге в ноябре 2017 года. JuniorSkills — это Программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников, инициированная Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» в партнерстве с WorldSkills Россия при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Программ JuniorSkills является стратегическим партнерским проектом Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Ключевым мероприятием в рамках чемпионатов и выставки «ЭЛЕКТРО-2017» станет Всероссийский конгресс «Электромонтаж 2017: технологии инновационного развития», который пройдет в Экспоцентре 17 и 18 апреля. На конгрессе будут обсуждаться вопросы создания и развития высокотехнологичного промышленного предприятия, новые подходы к электромонтажу на промышленных предприятиях, в городской инфраструктуре и электрических сетях, а также критерии оценки качества выполнения электромонтажных работ, подготовка кадров и охрана труда.