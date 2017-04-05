КМЭЗ расширит выпуск катодов и катанки

Видео-интервью с участниками
5 апреля 2017, 17:41
Рубрика: Россия
Метки: РМК, КАТАНКА
Русская медная компания (РМК) направит порядка 670 млн руб. на увеличение мощности производства медных катодов и катанки Кыштымского медеэлектролитного завода (КМЭЗ, Челябинская область).
В рамках принятой инвестиционной программы в течение 2017 и 2018 гг. РМК планирует оснастить дополнительным оборудованием цеха электролиза меди и производства медной катанки КМЭЗа. Стоимость модернизации цеха электролиза меди предприятия, которую предполагается завершить в январе 2018 г., оценивается более чем в 380 млн руб. Проект развития мощностей цеха медной катанки должен завершиться в 3-м квартале 2018 г. Его стоимость оценивается в 288 млн руб.
«В результате модернизации мощности Кыштымского медеэлектролитного завода по выпуску медной катанки возрастут на 40% до 140 тыс. т в год, а производства катодов – на 15% до 140 тыс. т в год. КМЭЗ – наш главный актив по выпуску конечной продукции. Имея многовековую историю, за последние 10 лет благодаря инициативам руководства завода и ноу-хау, внедряемым с подачи заводчан, он стал современным и эффективным предприятием. Мы видим в нем большой потенциал и стремимся использовать на площадке завода наилучшие доступные технологии, чтобы высокие производственные показатели достигались с минимальным воздействием на окружающую среду», - прокомментировал президент РМК Всеволод Левин.
Проект модернизации цеха электролиза меди КМЭЗ предполагает монтаж двух дополнительных серий электролизных ванн по 40 ванн каждая, замену трансформаторов, установку новой силовой ошиновки серий электролизных ванн и устройства промывки и укладки анодных остатков. В ходе проекта также будут смонтированы механизмы автоматического перемещения анодов и матриц, приобретены 2 тыс. матриц из нержавеющей стали и новое вентиляционное оборудование.
В рамках развития производственных мощностей цеха по выпуску медной катанки предполагается модернизация системы горения шахтной печи и литейной машины. Кроме того, будут усовершенствованы системы автоматического розлива металла, стол подготовки полосы, прокатный стан и другое технологическое оборудование.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»