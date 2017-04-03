Компания "Алексмаш" примет участие в wire Russia 2017

ООО «АЛЕКСМАШ» - эксперт в области станков с ЧПУ для гибки труб и проволоки. За плечами компании многолетний опыт и большое количество установленных трубогибочных и проволокогибочных станков. Компания является официальным представителем крупных производителей оборудования для обработки труб и проволоки, таких как Nicemach (Республика Корея – станки для гибки проволоки) и CSM (Тайвань – станки для гибки и обработки труб) и предоставляет полный комплекс услуг:

• Квалифицированную проработку технического задания.

• Консультации по вопросам оптимизации и внедрения новых гибочных технологий в производство, помощь в выборе оборудования и инструмента.

• Проведение совместно с заказчиком предварительных приемочных испытаний на заводе-изготовителе.

• Поставка оборудования «под ключ», обучение персонала заказчика.

• Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание.

• Послепродажная консультационная поддержка заказчиков.

Сильной стороной ООО «Алексмаш» является высокая квалификация сотрудников компании и большой опыт в области гибочных станков – глубокое понимание технологии гибки, возможности станков и оснастки.