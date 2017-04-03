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Отраслевые новости: Выставки, форумы

Компания "Алексмаш" примет участие в wire Russia 2017

Компания Алексмаш примет участие в wire Russia 2017

5 апреля 2017, 17:12
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: wire Russia 2017

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ООО «АЛЕКСМАШ» - эксперт в области станков с ЧПУ  для гибки труб и проволоки. За плечами компании многолетний опыт и большое количество установленных трубогибочных и проволокогибочных станков. Компания является официальным представителем крупных производителей оборудования для обработки труб и проволоки, таких как Nicemach (Республика Корея – станки для гибки проволоки) и CSM (Тайвань – станки для гибки и обработки труб) и предоставляет полный комплекс услуг:

•    Квалифицированную проработку технического задания.
•    Консультации по вопросам оптимизации и внедрения новых гибочных технологий в производство, помощь в выборе оборудования и инструмента.
•    Проведение совместно с заказчиком предварительных приемочных испытаний на заводе-изготовителе.
•    Поставка оборудования «под ключ», обучение персонала заказчика.
•    Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание.
•    Послепродажная консультационная поддержка заказчиков.

Сильной стороной ООО «Алексмаш» является высокая квалификация сотрудников компании и большой опыт в области гибочных станков – глубокое понимание технологии гибки, возможности станков и оснастки.

Компания: wire Russia
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