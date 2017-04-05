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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" в полтора раза увеличило мощность подстанции в Гатчинском районе

Ленэнерго в полтора раза увеличило мощность подстанции в Гатчинском районе

5 апреля 2017, 16:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») завершило комплексную модернизацию подстанции 35 кВ «Кобралово» в Гатчинском районе Ленинградской области. Модернизация ПС «Кобралово» позволила подключить к электросетям более 200 новых потребителей, а также повысить надежность электроснабжения поселка Кобралово и Сусанинского сельского поселения.

Реконструкция потребовала применения нестандартных решений, в частности, строительства на территории существующей подстанции дополнительного энергоисточника. Энергетики перенесли действующий трансформатор и выключатель 35 кВ, что позволило на освободившемся месте в дальнейшем установить два новых распределительных устройства 35 и 10 кВ. Мощность энергоисточника была увеличена в полтора раза – с 20 до 32 МВА. На подстанции смонтированы новые вакуумные выключатели 35 кВ, устройства автоматики, телемеханики и коммерческого учета электроэнергии. Реконструированный центр питания полностью автоматизирован, процессами на нем, в том числе во время технологических нарушений, можно управлять удаленно.

Модернизация подстанции позволила подключить к сетям более 200 потребителей общей мощностью около 3 МВт, среди которых частные жилые дома, а также система уличного освещения в Пудомягском сельском поселении, светофоры и базовая станция сотового оператора. Кроме этого, реконструкция энергоисточника обеспечила дополнительную надежность электроснабжения социально значимых объектов, крупных предприятий, компаний малого и среднего бизнеса, жилых домов Сусанинского сельского поселения, поселка Кобралово и близлежащих населенных пунктов.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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