 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Многоэтажку в Челябинской области экстренно эвакуировали из-за пожара

Многоэтажку в Челябинской области экстренно эвакуировали из-за пожара

5 апреля 2017, 11:43
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Обсудить на форуме

220 просмотров

По словам сотрудников пожарно-спасательной части, приехавшая на место бригада увидела, что дым заполнил два первых этажа.

«Поэтому, в первую очередь, основные усилия были направлены на спасение людей, которые не могли самостоятельно покинуть помещения второго этажа, так как спасительный выход перекрывала плотная стена дыма», - пояснил начальник караула 36-й пожарно-спасательной части Павел Летягин.

Четырех человек спасли, выведя их с помощью лестниц через окна. Параллельно в квартире ликвидировали пламя. Хозяев на тот момент дома не оказалось.

Предварительной причиной произошедшего является короткое замыкание электропроводки. Точную причину пожара теперь устанавливают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы №6.

Компания: ПУНП.РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!