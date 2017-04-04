Многоэтажку в Челябинской области экстренно эвакуировали из-за пожара

Видео-интервью с участниками
5 апреля 2017, 11:43
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
По словам сотрудников пожарно-спасательной части, приехавшая на место бригада увидела, что дым заполнил два первых этажа.
«Поэтому, в первую очередь, основные усилия были направлены на спасение людей, которые не могли самостоятельно покинуть помещения второго этажа, так как спасительный выход перекрывала плотная стена дыма», - пояснил начальник караула 36-й пожарно-спасательной части Павел Летягин.
Четырех человек спасли, выведя их с помощью лестниц через окна. Параллельно в квартире ликвидировали пламя. Хозяев на тот момент дома не оказалось.
Предварительной причиной произошедшего является короткое замыкание электропроводки. Точную причину пожара теперь устанавливают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы №6.