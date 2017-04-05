На Украине из-за нехватки угля остановились Трипольская и Приднепровская ТЭС

Видео-интервью с участниками
5 апреля 2017, 13:21
Рубрика: Россия
Метки: УКРЭНЕРГО
Трипольская ТЭС (Киевская область) прекратила производство электроэнергии из-за нехватки запасов угля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы компании Оксана Егорова.
"Трипольская ТЭС не работает с целью экономии топлива. Остановка произошла по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго", - цитирует ее издание "Украинские новости".
По данным министерства энергетики и угольной промышленности, 3 апреля на складах Трипольской ТЭС находилось 36,8 тысяч тонн антрацитового угля. В последние дни на ТЭС работал только один блок.
Трипольская ТЭС совместно с Углегорской (Донецкая область) и Змиевской (Харьковская область) входят в состав компании "Центрэнерго", 78% акций которой принадлежат государству. Суммарная проектная мощность трех ТЭС составляет 7660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины. На ТЭС компании установлено 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.
Позднее Приднепровская ТЭС, принадлежащая группе ДТЭК Рината Ахметова, также прекратила работу из-за дефицита угля, сообщило агентство "Левый берег".
"Из-за блокады поставок угля из Донбасса сегодня в 00:00 остановлена ДТЭК Приднепровская ТЭС", - сообщает агентство.
Сейчас на складе ТЭС остается минимально необходимый запас угля - 30 тысяч тонн. Станция расположена на левом берегу Днепра в пределах города Днепра (бывший Днепропетровск). Обеспечивает самый важный регион Приднепровья и Днепропетровскую область электричеством, а город Днепр также и теплом.
Блокада Донбасса
Украинские радикалы 25 января организовали блокаду Донбасса, перекрыв вывоз любых грузов, в том числе угля, из региона. Это привело к жесткому дефициту топлива в стране. 15 февраля кабинет министров Украины ввел на месяц чрезвычайные меры в энергетике, а 16 марта продлил их. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия радикалов, отметив значительный ущерб для экономики страны от блокады Донбасса. Тем не менее, по его инициативе 15 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение перекрыть транспортное сообщение с регионом, фактически выполнив требование радикалов.
Источник: ТАСС