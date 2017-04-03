ООО "Башкирэнерго" и ООО "Башэнергонефть" подписали соглашение о сотрудничестве

5 апреля 2017 года председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» - управляющей организации ООО «Башкирэнерго» Дмитрий Шароватов и генеральный директор ООО «Башэнергонефть» (дочернее общество ПАО АНК «Башнефть», входит в группу компаний «Роснефть») Вячеслав Кожевников подписали соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики.



Подписанное соглашение позволит объединить силы двух крупных энергетических компаний Республики Башкортостан по восстановлению электроснабжения потребителей в случае возникновения аварийных ситуаций и при их предотвращении. Соглашение регламентирует процессы взаимопомощи и предусматривает возможность организации совместных оперативных действий. Документ является важным региональным соглашением, направленным на решение задачи бесперебойного электроснабжения потребителей.



По условиям соглашения обе сетевые компании в случае необходимости предоставляют квалифицированный персонал и технические ресурсы, материалы и оборудование аварийного запаса. Также подписанный документ предусматривает информационное взаимодействие с совместным использованием каналов связи и ресурсов оперативных служб. Соглашение предусматривает и возможное создание единого оперативного штаба, осуществляющего руководство и координацию действий по предотвращению и ликвидации аварий.



Соглашение вступило в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 года, при этом предусмотрена пролонгация срока действия документа.



Председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» - управляющей организации ООО «Башкирэнерго» Дмитрий Шароватов, комментируя факт подписания соглашения, отметил:



- Энергетики Башкортостана обладают необходимым опытом ликвидации последствий аварийных ситуаций природного и техногенного характера. Башкирская энергосистема сталкивалась с трудностями в 2007 и 2014 годах, когда ураганы нанесли большой урон электрическим сетям. Тогда энергетики справились с задачей собственными силами, однако нынешние реалии диктуют другие принципы работы. Опыт последних лет показывает, что значение имеет консолидация усилий различных энергокомпаний. Подписанное соглашение устраняет организационные барьеры и упрощает взаимодействие, направленное на обеспечение надежного электроснабжения потребителей регионов. Это не первое соглашение, которое башкирские электросетевики заключают с коллегами из других сетевых компаний. В частности, заключенное в октябре 2011 года соглашение с МРСК Урала сыграло свою позитивную роль при ликвидации последствий природных катаклизмов в нашем регионе. Уверен, взаимодействие между ООО «Башкирэнерго» и ООО «Башэнергонефть» окажется не менее плодотворным, хотя, естественно, не хотелось бы, чтобы представлялся случай проявлять взаимовыручку. Но, к сожалению, природные и техногенные аварии порой случаются.