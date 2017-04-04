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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Волги" подвело итоги регулярного тепловизионного обследования оборудования

ПАО МРСК Волги подвело итоги регулярного тепловизионного обследования оборудования

5 апреля 2017, 12:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ

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В прошедшем году специалисты ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») продолжали профилактические обследования электросетевого оборудования с помощью тепловизоров.

Всего за год испытано около 15 тысяч единиц электросетевого оборудования. На подстанциях 35-110 кВ - 714 единиц, на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ - 13 115 единиц, на  воздушных линиях электропередачи - 972 единицы. Помимо силовых трансформаторов, обследования проводились на шунтирующих реакторах, трансформаторах напряжения и трансформаторах тока, высоковольтных вводах, выключателях, разъединителях, ограничителях перенапряжения.

Всё оборудование, у которого выявлены отступления от требований нормативно-технической документации (НТД), было приведено в соответствие нормам  или заменено.

Благодаря использованию тепловизоров техническое состояние электросетевого оборудования оценивается без вывода из работы и перерывов в электроснабжении потребителей. Полученные данные способствуют своевременному обнаружению несоответствий оборудования НТД, эффективному планированию и проведению ремонтных работ.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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