ПАО "МРСК Волги" подвело итоги регулярного тепловизионного обследования оборудования

CABEX 2017
5 апреля 2017, 12:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
В прошедшем году специалисты ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») продолжали профилактические обследования электросетевого оборудования с помощью тепловизоров.
Всего за год испытано около 15 тысяч единиц электросетевого оборудования. На подстанциях 35-110 кВ - 714 единиц, на трансформаторных подстанциях 6-10 кВ - 13 115 единиц, на воздушных линиях электропередачи - 972 единицы. Помимо силовых трансформаторов, обследования проводились на шунтирующих реакторах, трансформаторах напряжения и трансформаторах тока, высоковольтных вводах, выключателях, разъединителях, ограничителях перенапряжения.
Всё оборудование, у которого выявлены отступления от требований нормативно-технической документации (НТД), было приведено в соответствие нормам или заменено.
Благодаря использованию тепловизоров техническое состояние электросетевого оборудования оценивается без вывода из работы и перерывов в электроснабжении потребителей. Полученные данные способствуют своевременному обнаружению несоответствий оборудования НТД, эффективному планированию и проведению ремонтных работ.