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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

По итогам 2016 года в ЕНЭС сохранены максимальные уровни надежности

По итогам 2016 года в ЕНЭС сохранены максимальные уровни надежности

5 апреля 2017, 12:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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В 2016 году показатели аварийности на подстанциях и линиях электропередачи ФСК ЕЭС сохранены на достигнутых в 2015 году самых низких значениях в истории компании. Существенно повысилось качество расследования причин аварий.

Количество нарушений в работе основного оборудования подстанций снизилось на 9,4% (по сравнению с 2012 годом – на 44,5%), средствах диспетчерского и технологического управления – в 2,5 раза (по сравнению с 2012 годом – в 16,5 раз). Лидерами снижения аварийности стали филиалы МЭС Сибири (-16,5%), МЭС Востока (-15,3%) и МЭС Урала (-13,4%).

Анализ технологических нарушений на линиях электропередачи показал, что большая часть аварийных ситуаций возникла из-за гроз и других природно-климатических явлений – 49% от всех нарушений. По причине жизнедеятельности птиц нарушения фиксировались в 19% случаев, еще 13% – воздействие сторонних лиц и организаций.

На подстанциях нарушения отмечены преимущественно на выключателях, ошиновке и изоляции шин. При этом число аварий снижается четвертый год подряд, по сравнению с 2012 годом аварийность на выключателях снизилась в 2,4 раза, на ошиновке и изоляции шин – на 45,7%.

В 2017 году для сохранения высоких показателей надежности будет уделено особое внимание действиям персонала, работе линий электропередачи и устройствам автоматического повторного включения на воздушных линиях.

Оперативную диагностику оборудования подстанций позволяют также обеспечить испытательные лаборатории трансформаторного масла и дистиллятов. В конце 2016 года компания запустила подобные комплексы на Крайнем Севере и Юге. В настоящее время все предприятия ФСК ЕЭС имеют собственные лаборатории.

2017 год в ФСК ЕЭС объявлен Годом повышения надежности работы ЕНЭС.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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