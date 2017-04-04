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Отраслевые новости: Энергетика

"Промтрактор" и "ЧАЗ" завершили отопительный сезон без долгов за тепло перед "Т Плюс"

Промтрактор и ЧАЗ завершили отопительный сезон без долгов за тепло перед Т Плюс

5 апреля 2017, 13:58
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (входят в состав ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы») завершили отопительный сезон 2016-2017 гг., в полном объеме оплатив полученные от филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс тепловые ресурсы для нужд отопления.

«Окончательные расчеты за оказанные услуги произведены предприятиями в последней декаде марта. На сегодняшний день задолженность у данных клиентов отсутствует, и мы рассчитываем на дальнейшее продолжение конструктивного сотрудничества», - отметила директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Светлана Жаркова.

Напомним, нарушение условий договоров теплоснабжения в части своевременной и полной оплаты полученных тепловых ресурсов неоднократно становилось предметом разбирательств между энергетиками и предприятиями Концерна. В частности, за долги с марта по ноябрь 2016 года в отношении ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» действовало введенное филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс ограничение подачи тепловой энергии. Урегулировать проблему позволило подписание Соглашений о порядке погашения накопленной задолженности. Данный документ по задолженности ЧАЗ вступил в силу с 14 ноября 2016 года, по задолженности Промтрактора – с 15 декабря 2016 года.

Выплата задолженности производилась предприятиями Концерна согласно утверждённым условиям.

В свою очередь, компания «Т Плюс» в полном объеме выполнила свои обязательства по поставке тепловой энергии на объекты ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод».

Компания: ПАО "Т Плюс"
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