"Промтрактор" и "ЧАЗ" завершили отопительный сезон без долгов за тепло перед "Т Плюс"

Видео-интервью с участниками
5 апреля 2017, 13:58
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (входят в состав ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы») завершили отопительный сезон 2016-2017 гг., в полном объеме оплатив полученные от филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс тепловые ресурсы для нужд отопления.
«Окончательные расчеты за оказанные услуги произведены предприятиями в последней декаде марта. На сегодняшний день задолженность у данных клиентов отсутствует, и мы рассчитываем на дальнейшее продолжение конструктивного сотрудничества», - отметила директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Светлана Жаркова.
Напомним, нарушение условий договоров теплоснабжения в части своевременной и полной оплаты полученных тепловых ресурсов неоднократно становилось предметом разбирательств между энергетиками и предприятиями Концерна. В частности, за долги с марта по ноябрь 2016 года в отношении ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» действовало введенное филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс ограничение подачи тепловой энергии. Урегулировать проблему позволило подписание Соглашений о порядке погашения накопленной задолженности. Данный документ по задолженности ЧАЗ вступил в силу с 14 ноября 2016 года, по задолженности Промтрактора – с 15 декабря 2016 года.
Выплата задолженности производилась предприятиями Концерна согласно утверждённым условиям.
В свою очередь, компания «Т Плюс» в полном объеме выполнила свои обязательства по поставке тепловой энергии на объекты ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод».