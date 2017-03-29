РУСАЛ и Runaya Metsource подписали соглашение о создании совместного предприятия 50:50 для выпуска паст и порошков из алюминия

ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, и компания Runaya Metsource LLP, учредители которой аффилированы с основными акционерами компании Vedanta, подписали соглашение о создании совместного предприятия на паритетных началах в Индии.



Совместное предприятие создаст производство мирового уровня, специализирующееся на выпуске высокотехнологичных алюминиевых паст и порошков широкого спектра применения, в том числе в инновационных отраслях, таких как аддитивные технологии и солнечная энергетика.



У Индии есть амбициозные планы развития в этих секторах, и РУСАЛ привнесет для их реализации свой обширный опыт производства соответствующей продукции высокого качества.



Проектная мощность предприятия составит около 10 тыс. тонн продукции в год. Проект стартует в текущем году, выпуск алюминиевой продукции на заводе начнется в 2018 году.



Проект будет состоять из нескольких этапов. На первом этапе он включает регистрацию СП, выбор площадки для строительства и разработку проекта завода. Основные регионы сбыта продукции СП – Индия, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, на рынках которых наблюдается динамичный рост спроса.



«Стратегическая задача РУСАЛа – увеличение выпуска и продаж продукции с добавленной стоимостью, в том числе посредством создания совместных производств. Сочетание многолетнего опыта РУСАЛа в области алюминиевых порошков, пудр и паст и позиций Runaya Metsource как локального игрока создает для СП устойчивые конкурентные преимущества и отличные позиции для выхода на рынок», – отметил директор РУСАЛа по новым проектам Алексей Арнаутов.



Генеральный директор Runaya Metsource и назначенный генеральный директор СП Наиведа Агарвал отметил: «Стратегия компании Runaya состоит в том, чтобы участвовать в бизнесах, создающих новые материалы и производящих продукцию, применяемую в высокотехнологичных решениях. Такая стратегия реализуется путем создания партнерств с компаниями – мировыми лидерами. Я рад созданию совместного предприятия с РУСАЛом, которое будет производить инновационную высокотехнологичную продукцию на основе алюминия для быстрорастущих мировых и региональных рынков».