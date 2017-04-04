Большинство предприятий Ростеха занимается производством военной продукции, однако согласно Стратегии развития корпорации до 2025 года предполагается, что значительная их часть будет переориентирована на «гражданку». Ростех принял стратегию кластера Вооружение, в которой расписаны развитие оборонной промышленности до 2025 года и планируемый выход на рынки «умной» продукции.



В рамках общей стратегии Ростеха до 2025 года корпорация планирует до 50% увеличить долю гражданской продукции. Сегодня она составляет почти три четверти в общем объеме выручки. Кроме того, за счет агрессивного роста но внутреннем и внешнем рынках Ростех планирует в течение десяти лет ежегодно увеличивать выручку на 17%. Драйвером развития Госкорпорации будет выход на рынки «умной» продукции, повышение энергоэффективности и расширение географии поставок.



При этом в настоящий момент два ключевых источника доходов Госкорпорации – это гособоронзаказ и военно-техническое сотрудничество. Иными словами, производство и поставки оборонной продукции, как для нужд министерства обороны, так и для внешних поставок. Развитие оборонной промышленности до 2025 года расписано в стратегии кластера Вооружение, которую принял Ростех.



Кластер Вооружение объединяет холдинги, специализирующиеся на производстве преимущественно оборонной продукции – это «Высокоточные комплексы», концерн «Калашников», «Техмаш», ЦНИИ Точмаш, «РТ-Химкомпозит», «Сплав».



Ключевым целевым ориентиром стратегии кластера является рост выручки холдингов и организаций со среднегодовым темпом 12,1%. В денежном выражении выручка кластера к 2025 году должна составить около 700 млрд рублей, а чистая прибыль превысить 50 млрд рублей.



Планируемый показатель выручки кластера соответствуют целевым значениям, обозначенным для сегмента вооружения в Стратегии развития Ростеха до 2025 года. Показатель среднегодового роста учитывает ожидаемую к 2020 году стагнацию объемов гособоронзаказа. При этом в целом, корпорация должна показывать среднегодовой рост по выручке в 17%.



Для выхода на «умные» рынки кластер ставит себе задачу значительного роста объемов гражданской продукции и роста объемов экспорта. Доля гражданской продукции в выручке кластера в настоящий момент составляет менее 15%. На рубеже 2025 года этот показатель вырастет более чем в два раза. При этом предприятия кластера не смогут выйти на одинаковые показатели по выручке от реализации гражданской продукции из-за специфики производимых товаров. Так, планируется, что в 2025 году гражданская продукция будет приносить «РТ-Химкомпозиту» 80% выручки, тогда как сейчас этот показатель составляет около половины от общей выручки. Холдинг «Высокоточные комплексы» же при реализации всех заложенных в стратегии целей сможет выйти на долю в 7% гражданской продукции к 2025 году.



Увеличение объемов выручки по ВТС планируется за счет разработки новых образцов, расширения мощностей, развития сервисов, оптимизации взаимодействия с «Рособоронэкспортом».



Одной из задач, поставленных в стратегии кластера, является повышение операционной эффективности. Для достижения этого планируется создание производственной системы мирового уровня, что позволит достичь показателя маржинальности топ-25 мировых лидеров.



Кроме того, будут проводиться работы по внедрению эффективной системы ценообразования, созданию единой базы мощностей кластера, будет оптимизирована деятельность по направлениям логистики и закупок, планируется внедрение международной системы качества.



Также планируется оптимизация инвестпрограммы и повышение эффективности инвестиций. Привлечение «умного» капитала ожидается за счет вхождения частных инвесторов в акционерный капитал холдинговых компаний и создания совместных предприятий для развития гражданской продукции, а также отдельных специальных направлений. Речь идет о рынках, имеющих значительный потенциал роста и в которых у холдингов и организаций кластера имеются значительные компетенции. Это холодильное оборудование, промышленные взрывчатые вещества, дорожно-строительная техника и другое.



Кроме того, для успешной реализации стратегии создается центр компетенций. Он будет использован как основной инструмент кластера по таким направлениям деятельности, как внедрение стратегии, развитие гражданских проектов, интеграция новых активов, реализация межхолдинговых проектов, а также для повышения эффективности инвестиций.



В рамках стратегии кластера для каждого холдинга разработаны собственные показатели эффективности с учетом «зрелости» активов и существующей производственной базы. Отличаются и объемы инвестиционных программ, необходимых каждому холдингу для реализации стратегии.