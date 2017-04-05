Северные электрические сети: реакция молниеносная

В Надымском районе электрических сетей филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети прошла тренировка по отработке действий персонала в случае террористической угрозы.



По легенде, в системе видеонаблюдения диспетчер Надымского РЭС видит постороннее автотранспортное средство и двух неизвестных, которые, вырвав калитку подстанции «Морошка», проникают на территорию, размещают неопознанные предметы и быстро скрываются. Буквально через минуту происходит взрыв, затем возгорание; здание и оборудование подстанции повреждено. В результате теракта обесточены некоторые из потребителей электроэнергии и объекты жизнеобеспечения Надыма.



В считанные минуты диспетчер Надымского РЭС передал информацию об условном подрыве и возгорании на «Морошке» сотруднику охранного предприятия «Ястреб-1», дежурным ОМВД, ОФПС и Единой дежурно-диспетчерской службы Надыма, начальнику и главному инженеру района электрических сетей. Все службы незамедлительно направились к подстанции.



Отработка действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации проходит строго по регламенту, ведь главная задача здесь – избежать человеческих жертв. Взаимодействие всех структур позволяет оперативно решить поставленную задачу: подстанция полностью обесточена, возгорание локализовано, кинолог со специально обученной собакой обследовали территорию и установили, что других взрывных устройств на объекте нет. Условные террористы задержаны в ходе объявленного плана-перехвата. Все это время оперативный Штаб координирует взаимодействие с служб, готовит план проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ на месте происшествия, ни на секунду не выпуская ситуацию из-под контроля.



Менее 40 минут потребовалось энергетикам и спецслужбам Надыма для проведения учебной тренировки. «Такие мероприятия проводятся для совершенствования умений и навыков как руководящего состава, так и в целом персонала филиала «Северные электрические сети», – комментирует главный инженер Надымского РЭС Андрей Козлов. – Тренировка на подстанции 110/6 кВ «Морошка» прошла по плану: службы экстренного реагирования сработали оперативно, все мероприятия, необходимые для организации аварийно-восстановительных работ, в нашем случае – условных, проведены в полном объеме. Можно с уверенностью сказать, что в случае реальной угрозы, реакция всех служб будет молниеносной».