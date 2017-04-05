Сразу три функциональных подразделения ОАО "МРСК Урала" признаны сильнейшими в группе компаний "Россети"

Департамент логистики и материально-технического обеспечения, департамент правового обеспечения и департамент по работе с персоналом и организационному проектированию признаны лучшими в группе компаний «Россети» по итогам 2016 года.



Сегодня в г.Москве по случаю очередной годовщины со дня образования ПАО «Россети» состоялась торжественная церемония награждения лучших представителей электросетевого комплекса страны и руководителей функциональных подразделений ПАО «Россети» по итогам 2016 года. Награды отличившимся сотрудникам вручил лично генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин. При выборе сильнейших подразделений учитывалось большое количество критериев: выполнение ключевых показателей эффективности, динамика показателей, характеризующих состояние соответствующей функциональной области, наличие и реализация мероприятий и программ, направленных на улучшение деятельности подразделения и повышение эффективности компании в целом.



Стоит отметить, что впервые со времен введения практики награждения лучших подразделений сразу три функциональных блока отмечены в одной компании – в ОАО «МРСК Урала». Кроме этого, в перечне победителей вновь присутствует департамент логистики и материально-технического обеспечения уральской дочки ПАО «Россети», который становится сильнейшим подразделением по закупкам в сетевом комплексе страны второй год подряд.



Если говорить о закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала», то она является максимально прозрачной. Ключевыми ориентирами в организации закупочной деятельности являются соответствие общепринятым бизнес-практикам в области организации закупок и качество исполнения отраслевых требований, а также требований федерального законодательства.



В течение 2016 года специалисты ОАО «МРСК Урала» провели более 4,6 тысяч закупок на общую сумму более 12,3 млрд рублей. Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за 2016 год составил 977 млн руб. Количество закупок с использованием электронных площадок составил 100% от общего объема процедур в стоимостном выражении. Доля открытых закупочных процедур также зафиксирована на уровне 100% от общего объема закупок, что подтверждает максимальную открытость компании в части стратегии закупочной деятельности. Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил более 6, 8 млрд рублей или 75 % от фактического объема в стоимостном выражении и 90,3 % от общего количества закупок. Программа Партнерства между ОАО «МРСК Урала» и субъектами малого и среднего предпринимательства, принятая в Обществе, является весомой поддержкой надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков, подрядчиков, исполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих через закупки ОАО «МРСК Урала» реализацию государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства.



Правовой департамент ОАО «МРСК Урала» также по праву признан сильнейшим. Именно благодаря работе юристов уральское подразделение ПАО «Россети» защищает права энергетиков сетевого комплекса в сложнейших спорах с должниками и доказывает исключительную законность своих действий, нарабатывая судебную практику, которая в дальнейшем активно используется коллегами.



В 2016 году самое пристальное внимание правового блока ОАО «МРСК Урала» было уделено работе с дебиторской задолженностью, а также вопросам проработки законодательных инициатив и новаций для стабилизации платежной дисциплины в электросетевом комплексе. Благодаря работе правового блока ОАО «МРСК Урала» позиции уральских энергетиков по взысканию долгов остаются принципиальными. Так, в течение 2016 года юристы ОАО «МРСК Урала» инициировали более 900 судебных дел о взыскании задолженности по различным категориям споров на сумму более 4,3 млрд рублей, в том числе более 150 судебных дел на сумму 4,1 млрд рублей о взыскании задолженности за услугу по передаче электрической энергии.



В течение 2016 года в «МРСК Урала» были успешно реализованы десятки проектов и в области управления персоналом, которые обеспечили блоку по управлению персоналом компании звание лучшего. Учитывая высокую значимость и ответственность задач, стоящих сегодня перед компанией, осуществление грамотной и сбалансированной кадровой политики является приоритетом в ОАО «МРСК Урала». Компания в качестве основных задач в этой области ставит заботу о людях, сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного успешно решать вопросы по обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением жителей трех регионов присутствия ОАО «МРСК Урала». Динамика показателей, характеризующих кадровую ситуацию в подразделениях ОАО «МРСК Урала» положительная. Улучшение показателей - это результат серьезной последовательной работы кадровых подразделений ОАО «МРСК Урала». В 2016 году уровень активной текучести в компании зафиксирован на уровне 3,5%, при общепринятых параметрах в 7%, что говорит о том, что во всех подразделениях ОАО «МРСК Урала», а речь идет о двух десятках производственных отделений, в которых работает более 15 тысяч человек, сложившиеся сплоченные коллективы.



«Я хочу выразить самые искренние слова благодарности коллегам за работу. Признание сразу трех функциональных блоков нашей компании лучшими подразделениями в группе компаний «Россети» является, несомненно, заслугой всего коллектива. Ведь только четкое понимание единства целей и стоящих перед электросетевым комплексом задач, а также настоящая командная работа позволяют добиваться значительных производственных успехов», - подчеркнул генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Сергей Дрегваль.