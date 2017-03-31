Ставропольские энергетики готовятся к пожароопасному сезону

Как показывает многолетняя практика, большую опасность для объектов электросетевого хозяйства представляют низовые пожары. Для Ставропольского края это явление особенно характерно в период с середины мая по конец сентября. В последние годы метеорологи и энергетики отмечают значительное повышение температуры в летний период. Возгоранию сухой травы и кустарника способствует как засушливая погода, так и неосторожность населения и землепользователей.



В этой связи в энергокомпании намечено проведение обширного комплекса противопожарных мероприятий. Специалистами филиала будут проверены территории трансформаторных подстанций (ПС), где отдельное внимание энергетики уделят состоянию прилегающих территорий. В рамках реализации комплекса организационно-технических мероприятий по противопожарной защите планируется проведение покоса и уборки травы с территорий открытых распределительных устройств питающих центров. Также будут проведены противопожарные тренировки с отработкой действий персонала по тушению условного очага пожара с привлечением сотрудников подразделений МЧС.



Большое значение имеет состояние охранных зон воздушных линий электропередачи. В шести производственных отделениях «Ставропольэнерго» запланирована оценка состояния всех трасс ВЛ, по результатам которой будет производиться их расчистка от поросли, кустарника и деревьев, представляющих угрозу возникновения пожара.



Помимо этого, в пожароопасный период энергетики осуществляют конструктивное взаимодействие с теми землепользователями, по территориям которых проходят воздушные линии. Им будут вручены памятки о соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за противопожарное состояние данных территорий.



Специалисты филиала напоминают о том, что запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и повлечь возникновение пожаров. Нельзя:



- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;



- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;



- размещать свалки рядом с электроэнергетическими объектами;



- складировать или размещать хранилища любых горюче-смазочных материалов в охранных зонах;



- размещать в охранных зонах стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;



- использовать в охранных зонах (запускать) воздушных змеев, спортивные модели, летательные аппараты.