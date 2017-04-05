В ГосДуме обсудили реформу электроэнергетики

Выбор рыночного вектора развития электроэнергетики при ее реформировании все же был верным. По этому вопросу существует отраслевой консенсус. А вот по путям дальнейшего развития отрасли его еще предстоит искать.



Такой вывод можно сделать по результатам парламентских слушаний «Об итогах реформирования электроэнергетики», проведенных Комитетом Государственной Думы по энергетики 3 апреля. В дискуссии приняли участие представители профильных федеральных органов исполнительной власти, региональных властей, энергетических компаний, научных и экспертных институтов, отраслевых некоммерческих организаций.



Открывая слушания, первый заместитель Председателя Государственной Думы Иван Мельников вспомнил жаркие дискуссии, которые сопровождали принятие пакета законов по реформе электроэнергетики 14 лет назад. Различные политические силы имели разные взгляды на то, как и что необходимо делать с важнейшей инфраструктурной отраслью экономики для решения существовавших в ней проблем. Сегодня также стоит немало острых вопросов о дальнейших путях развития электроэнергетики, и необходимо достижение согласованных позиций по их снятию.



Как отметил председатель Комитета по энергетике Павел Завальный, целями реформы были модернизация энергетики, привлечение инвестиций, повышение прибыльности работы отрасли как таковой. Сегодня же основная задача – завершить реформирование электроэнергетики, прежде всего, в интересах потребителя. Главная цель – удовлетворение платежеспособного спроса на электрическую и тепловую энергию при одновременном обеспечении качества этой энергии, надежности поставок, доступности цен и энергетической инфраструктуры, ограничении перекрестного субсидирования. «Это возможно лишь за счет развития конкуренции по всем направлениям: между централизованным энергообеспечением и распределенной энергетикой, между видами генерации электроэнергии и тепла, между производителями, между сетевыми и сбытовыми компаниями», – заявил Завальный.



С системным докладом об итогах реформирования электроэнергетики выступил заместитель Министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Он озвучил основные отраслевые задачи, ставившиеся в ходе реформы: это разделение конкурентных и естественно-монопольных видов деятельности, создание оптового и розничного рынков электроэнергии, привлечение капитала, в том числе, частного, в конкурентные виды деятельности и сохранение государственного контроля над естественно-монопольным сектором электроэнергетики. Все эти задачи решены.



По мнению Минэнерго, сегодня отрасль в целом соответствует экономическим условиям, в которых она существует. Полностью снят риск дефицита мощности на фоне роста спроса на электроэнергию, существуют экономические стимулы к повышению эффективности работы всех участников рынка, решаются задачи по повышению надежности и доступности электроснабжения, снижается аварийность, отработаны механизмы привлечения инвестиций в отраслевые проекты, развиваются смежные отрасли, прежде всего энергомашиностроение, выросла эффективность управления электроэнергетикой как системой.



При этом, по мнению Вячеслава Кравченко, в процессе реформирования электроэнергетики проявились и такие проблемы, которые недооценили. Во-первых, реформа недостаточно фокусировалась на интересах потребителей, поскольку понадеялась на регулирующую руку самого рынка, а ее оказалось недостаточно. Во-вторых, при ее осуществлении недооценили взаимосвязь электроэнергетики с теплоснабжением и ЖКХ, что породило достаточно серьезные перекосы, которые сегодня необходимо устранять. Все это породило такие проблемы как избыток мощностей и заявок на подключение, неплатежи, перекрестное субсидирование. Эти проблемы сегодня необходимо устранять посредством точной и тонкой настройки рыночных механизмов работы отрасли. При этом важно не отставать и от современных трендов развития мировой электроэнергетики, таких как распределенная энергетика, интеллектуальная энергетика, развитие новых технологий.



Начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев посвятил свое выступление различным аспектам государственного регулирования отрасли. В части антимонопольного регулирования отрасли к достижениям он отнес наведение порядка в сфере технического присоединения, повышение прозрачности работы отрасли и введение стандартов раскрытия информации, а также ужесточение контроля над проявлениями монополизма субъектов инфраструктуры. В части тарифного регулирования важнейшие задачи – это унификация правил тарифообразования, пресечение нарушений в этой сфере, решение проблем, связанных с институтом гарантирующих поставщиков. В сетевом комплексе главной задачей ФАС видит повышение профессионализма его участников.



По мнению директора Департамента Минэкономразвития РФ Андрея Мандрона, главный вызов сегодня состоит в том, что реальному сектору экономики приходится все больше платить за базовую инфраструктурную услугу, какой является электроснабжение. Серьезной проблемой Минэк считает отсутствие перспективного планирования и прогнозирования потребления электроэнергии в стране, что порождает те самые избытки мощности и чрезмерные инвестиционные программы, за которые, в конечном итоге, платит потребитель. Государство должно вернуть себе эту функцию, поднявшись над корпоративным планированием, в том числе, по регионам и отраслям. От электроэнергетики же требуется предлагать адекватные предъявляемому стратегическими планами спросу решения, в том числе, в части обновления существующей инфраструктуры. Чрезвычайно важно при этом создать экономические стимулы для оптимизации электропотребления и внедрения новейших технологий.



О необходимости долгосрочного целеполагания, стратегического планирования и перспективного прогнозирования на уровне всей отрасли говорил и заместитель Генерального директора Российского энергетического агентства Игорь Кожуховский. По его мнению, сама жизнь подтвердила правильность заданного в ходе реформы электроэнергетики вектор на развитие рынка. Однако рынок сам по себе не справился с решением проблем роста тарифной нагрузки, перекрестного субсидирования, избыточного роста мощности, недоразвитости конкурентной среды в рознице, низкой дисциплины платежей. Необходимо вернуться к стратегическому планированию развития электроэнергетики в контексте выстраивания энергобаланса страны в целом.



Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Константин Петухов обратил внимание парламентариев на необходимость наведения порядка в системе учета энергоресурсов для нормализации отношений между всеми участниками рынка, и важность именно государственного подхода к этому вопросу, включая нормативное обеспечение.



Представители экспертного сообщества, компаний-участников рынка, регионов высказали свои позиции по основным проблемам работы отрасли и путям их преодоления. Высказанные предложения войдут в рекомендации Комитета по энергетики, которые будут сформированы по итогам парламентских слушаний.



Источник: ЭнергоНьюс

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