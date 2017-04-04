В "Каббалкэнерго" новый руководитель

Видео-интервью с участниками
5 апреля 2017, 13:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
В филиале МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» состоялось представление нового руководителя энергетической компании. Исполняющим обязанности директора филиала «Каббалкэнерго» назначен Аслан Темирканов, ранее занимавший должность заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению.
Нового руководителя коллективу филиала «Каббалкэнерго» от имени генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрия Зайцева представил его заместитель генерального директора ппо взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков, который выразил уверенность в том, что энергокомпания сохранит высокий уровень работы и производственных показателей.
Также в своем обращении он поблагодарил предыдущего директора Юрия Губжокова за многолетний высокопрофессиональный труд, за вклад в развитие отрасли, за тот опыт, который он передает ученикам, коллегам. Юрий Губжоков, чей стаж в отрасли насчитывает более 45 лет, остается работать в филиале МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» в должности советника. Юрий Маштаевич прошел все ступени карьерной лестницы от инженера-электрика до руководителя республиканской энергокомпании. Под его руководством филиал «Каббалкэнерго» стал одним из лучших по производственным показателям в МРСК Северного Кавказа.
Аслан Темирканов поблагодарил руководство за оказанное ему высокое доверие, заверив, что постарается приложить все усилия, чтобы оправдать его.
Аслан Беталович Темирканов родился в 1966 году в с. Зарагиж Советского района КБАССР. Служил в рядах Советской Армии. В 1991 году закончил Кубанский ордена Трудового Красного Знамени государственный агроуниверситет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», инженер-электрик.
В 1991-2006 гг. был мастером группы подстанций «Нальчик», начальником подстанции «Нальчик-330», начальником Нальчикской группы подстанций Производственного объединения энергетики и электрификации КБААССР «Каббалкэнерго». В должности начальника Нальчикской группы подстанций сначала Кабардино-Балкарского филиала ОАО «КЭУК», затем Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» работал до 2008 года.
С 2008 года и до сегодняшнего назначения занимал должность заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению (начальник ЦУС) филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго».