В Казахстане нашли способ снизить тарифы на электроэнергию

Министерство энергетики предложило укрупнить региональные энергосети и компании, присоединив к крупным компаниям более мелкие и не соответствующие стандартам качества.



Эту норму министерство включило в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергии", который в первом чтении был одобрен депутатами Мажилиса.



"Проблемы ряда регионов состоят в большом количестве энергопередающих организаций, следующих друг за другом в одной цепочке. К таким регионам отнесены город Алматы - девять энергопередающих организаций, Карагандинская область - 42, Мангистауская область - 17. Из 16 регионов данная проблема затрагивает семь, при этом наиболее остро она обозначена в Карагандинской области. Цепочка достигает пяти звеньев, начиная с сетей АО "КЕГОК", переходя все региональные электросетевые компании, и далее еще три звена прежде, чем электрическая энергия будет доставлена до потребителя", - обозначил проблему министр энергетики Канат Бозумбаев, отметив в качестве последствий снижение качества электроснабжения, перебои и высокие тарифы.



"Сегодня у нас есть 27 предприятий, представленных в форме коммунальных госпредприятий. Зачастую они не обладают ни квалифицированными кадрами, ни необходимым оборудованием для должного обслуживания сетей. Законопроектом предлагается передать такие сети под управление региональных энергокомпаний. В результате к 2019 году число энергопередающих организаций сократится на 27 единиц со 160 сегодня", - рассказал министр.



По его словам, законопроект предусматривает жесткие квалификационные требования для энергопередающих организаций.



"Допустим, со следующего, 2018 года все энергопередающие организации страны должны будут иметь диспетчерское управление. Уже не получится как раньше - построил подстанцию, протянул кабель и забыл про это. Будет необходимо наличие обученного техперсонала. С 2020-2021 года будет необходимо наличие для всех электропередающих компаний автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. На сегодня 19 региональных электросетевых компаний соответствуют этим предлагаемым требованиям. По мелким и средним энергопередающим организациям соответствуют только 14 организаций. То есть из 113 электропередающих организаций 99 не будут соответствовать этим требованиям", - пояснил министр.



Среди главных требований к законопроекту спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин назвал снижение тарифов на электроэнергию для населения, что в первоначальном проекте закона, по его словам, не предусматривалось.



"Следует откровенно и прямо сказать, что в первоначальном варианте законопроект не содержал механизма выполнения данной задачи. Решалась задача объединения 27 государственных, в коммунальной собственности РЭКов, всего их было 160. Я думаю, поэтому возникают вопросы.



Здесь уже, на площадке Мажилиса, депутаты совместно с разработчиками при активном участии МНЭ, антимонопольного ведомства и НПП нашли вполне рыночный механизм, применение которого позволит реально укрупнить электропередающие организации и, как результат, снизить тариф для населения, в том числе через тарифное регулирование. Если в период между первым и вторым чтением у нас будет работа, то мы получим качественный законопроект, в котором выполняется очень простое правило: чем меньше посредников - тем ниже тариф, чем меньше посредников - тем лучше для населения. Формула простая, по ней мы должны двигаться", - подчеркнул спикер.



Источник: Tengrinews.

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