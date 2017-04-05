В Курганской области создается фонд развития промышленности

CABEX 2017
5 апреля 2017, 12:18
Рубрика: Россия
Метки: ФРП
В Курганской области создается региональный фонд развития промышленности. Соответствующие изменения в Закон «О промышленной политике Курганской области» были внесены на внеочередном заседании правительства Курганской области 31 марта.
«Мы создаем его впервые, в рамках софинансирования из Федерального фонда поддержки промышленности», - пояснил первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Сергей Горбачев, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».
После создания нового регионального фонда в Курганской области промышленные предприятия получат возможность привлечь на реализацию проектов займы от 20 до 100 млн руб. под 5% годовых сроком до 5 лет. В целом размеры фонда составят 130 млн руб. (40 млн руб. будет выделено из областного бюджета).
Принятие данного нормативного правового акта направлено на создание на территории Курганской области высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, новых рабочих мест, улучшение инвестиционного климата региона и увеличение налоговых поступлений в бюджет региона через финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.