 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

В Курганской области создается фонд развития промышленности

В Курганской области создается фонд развития промышленности

5 апреля 2017, 12:18
Рубрика: Россия
Метки: ФРП

Обсудить на форуме

214 просмотров

В Курганской области создается региональный фонд развития промышленности. Соответствующие изменения в Закон «О промышленной политике Курганской области» были внесены на внеочередном заседании правительства Курганской области 31 марта.

«Мы создаем его впервые, в рамках софинансирования из Федерального фонда поддержки промышленности», - пояснил первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Сергей Горбачев, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

После создания нового регионального фонда в Курганской области промышленные предприятия получат возможность привлечь на реализацию проектов займы от 20 до 100 млн руб. под 5% годовых сроком до 5 лет. В целом размеры фонда составят 130 млн руб. (40 млн руб. будет выделено из областного бюджета).

Принятие данного нормативного правового акта направлено на создание на территории Курганской области высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, новых рабочих мест, улучшение инвестиционного климата региона и увеличение налоговых поступлений в бюджет региона через финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере промышленности за счет средств областного бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!