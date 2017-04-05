В Весенней энергетической школе РусГидро приняли участие студенты четырех профильных вузов

Видео-интервью с участниками
5 апреля 2017, 12:09
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Весенняя студенческая энергетическая школа, организованная Корпоративным университетом гидроэнергетики ПАО «РусГидро», завершила свою работу. В течение недели в Московском энергетическом университете проводились занятия для студентов НИУ «МЭИ», Филиала НИУ «МЭИ» в г. Волжском, Саяно-Шушенского филиала СФУ, а также МГТУ им. Н.Э. Баумана. Всего слушателями школы стали 37 студентов 4 курса профильных вузов.
«Весенняя энергетическая школа предоставляет студентам уникальный шанс: они могут получить дополнительные знания и навыки по будущей профессии, узнать о том, как работает сегодня одна из крупнейших гидроэнергетических компаний, какие задачи стоят перед ней, над решением каких вопросов работает научный комплекс, производственный блок компании. Благодаря этим занятиям, они придут в гидроэнергетику хорошо подготовленными специалистами, которые смогут быстро включиться в работу», - отметила заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» Байрта Первеева.
Образовательная программа школы включала в себя лекционные занятия, тренинги, групповую работу над практическими заданиями. Занятия проводились специалистами и экспертами ПАО «РусГидро», преподавателями Московского энергетического института.
Лекционная программа школы была посвящена вопросам функционирования ГЭС, инновационного развития и научно-исследовательской деятельности компании. Кроме того, студенты познакомились с процессами организации работы оперативного персонала на филиалах РусГидро.
Тренинговый блок позволил слушателям объективно оценить свои аналитические и организаторские способности, результативность, умение работать в команде, а также лидерские качества, необходимые в профессии инженера.
Попробовать собственные силы в решении реальных производственных задач студентам позволили кейсы по оптимизации долгосрочного режима сработки/наполнения водохранилищ Бурейского каскада ГЭС и разработке технического задания на создание интеллектуальной системы мониторинга состояния гидроагрегата. Группы представили подготовленные проекты экспертной комиссии, которая дала свою оценку, отметила сильные стороны работ и моменты, которым требовалось уделить более пристальное внимание.