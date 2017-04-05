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Анонсы

В июне в Якутске состоится V Международная конференция "Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России"

В июне в Якутске состоится V Международная конференция Развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России

5 апреля 2017, 16:52
Рубрика: Анонсы
Метки: РУСГИДРО, КОНФЕРЕНЦИИ

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С 22 по 24 июня столица северного края – г. Якутск вот уже в пятый раз на несколько дней станет территорией международного сотрудничества и обмена опытом в сфере возобновляемой энергетики. Организаторами конференции выступают ПАО «РусГидро» и Правительство Республики Саха (Якутия).

В Саха театре имени П. А. Ойунского ведущие российские и зарубежные энергокомпании представят свои разработки и проекты с применением альтернативных источников энергии. Кроме пленарных сессий, рабочих встреч в рамках Конференции также планируется подписание соглашений по ряду инвестиционных проектов.

Организаторы мероприятия отмечают, что с каждым годом конференция расширяет свою географию. К примеру, в 2016 году к постоянным гостям из Японии, Китая, Южной Кореи, Германии, Франции и Швейцарии присоединились делегаты из Чехии, Австрии, Италии и Казахстана. На сегодняшний день об участии уже заявили АНО «Агентство по технологическому развитию» при Правительстве РФ, COMAIHALTEC inc, Avelar Energy Group, ABB Russia, НП по развитию возобновляемой энергетики «ЕВРОСОЛАР Россия» и др. Ожидается участие депутатов Государственной Думы РФ, представителей профильных министерств и ведомств.

Для участия в мероприятия можно зарегистрироваться на сайте Международной конференции - http://eastrenewable.ru/. Прием заявок будет проходить до 3 июня.

Компания: ПАО "РусГидро"
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