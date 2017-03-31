В ульяновском филиале ПАО "МРСК Волги" прошел День открытых дверей для потребителей

CABEX 2017
5 апреля 2017, 15:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Отдел по взаимодействию с клиентами филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Ульяновские распределительные сети» провел День открытых дверей, посвященный процедуре технологического присоединения. На протяжении всего дня квалифицированные специалисты отдела консультировали всех заинтересованных граждан по вопросам, касающимся процесса технологического присоединения, разъясняли порядок действий при подключении к электрическим сетям и т.п. Потенциальным потребителям рассказали о всех доступных вариантах подачи заявки на присоединение к электросетям, в том числе возможности оставить заявку удаленно в электронном виде - в «Личном кабинете» на сайте ПАО «МРСК Волги» (www.mrsk-volgi.ru) или на портале электросетевых услуг (портал-тп.рф). Кроме вопросов, касающихся непосредственно техприсоединения – сроков подключения объектов к электросетям и стоимости услуг, посетителей интересовали вопросы переоформления технической документации при смене собственника и продления (изменения) срока действия технических условий.
Технологическое присоединение к электросетям – одно из приоритетных направлений деятельности ульяновского филиала ПАО «МРСК Волги». День открытых дверей призван повысить уровень взаимодействия с клиентами, а также обеспечить максимальную доступность и полноту информации об услуге технологического присоединения.
Отдел взаимодействия с клиентами функционирует в филиале с 2008 года. Он ориентирован как на юридических, так и на физических лиц, планирующих осуществить технологическое присоединение к распределительным сетям ПАО «МРСК Волги» или увеличение мощностей, ранее присоединенных энергоустройств. К настоящему времени в центр обслуживания клиентов обратилось уже свыше 21 000 потребителей. Ежегодно филиал заключает более тысячи договоров на технологическое присоединение. В их числе договоры на подключение объектов социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, муниципальных образовательных и культурных учреждений, строящихся микрорайонов.