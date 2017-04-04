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Отраслевые новости: Энергетика

Водоканалы-неплательщики могут поставить под угрозу водоснабжение в г. Дальнереченске и Партизанске

Водоканалы-неплательщики могут поставить под угрозу водоснабжение в г. Дальнереченске и Партизанске

5 апреля 2017, 13:08
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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Долг ООО «Дальводоканал» (г. Дальнереченск) составляет около 9,5 млн. рублей, ООО «Теплосетевая компания» (г. Партизанск) - 9 млн. рублей. ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» использует весь спектр мер, предусмотренный законодательством. В рамках претензионно-исковой получить оплату за отпущенную электроэнергию по исполнительным листам не представляется возможным, поскольку денежные средства на расчетных счетах водоканалов отсутствуют. Деньги с потребителей за услуги водоснабжения собирает другая компания-агент. Поэтому энергетики вынуждены применять  ограничительные санкции. В результате чего могут возникнуть перебои с поставками воды в указанных  муниципальных образованиях.

Отметим, данные предприятия входят в категорию самых проблемных предприятий ВКХ Приморского края. Так, долг ООО «Дальводоканал» тянется с января 2016 г., ООО «Теплосетевая компания» -  сентября 2016г. Примечательно, что собственником этих водоканалов является одна и та же группа лиц. Энергетики неоднократно пытались урегулировать ситуацию путем переговоров, шли на уступки, предоставляя возможность поэтапной выплаты долга. Вместе с тем, водоканалы – неплательщики не выполняли представленные в адрес Дальэнергосбыта графики погашения задолженности. 

ПАО «ДЭК» не имеет возможности отпускать электроэнергию в долг, поскольку, являясь  гарантирующим поставщиком электроэнергии, обязано в четко установленные законом сроки направлять денежные средства в адрес генерирующих и сетевых предприятий для бесперебойного обеспечения электроэнергией и теплом всех потребителей. Неплатежи крупных абонентов ставят под угрозу стабильность расчетов с производителями и транспортировщиками электроэнергии.

Компания: ПАО "ДЭК"
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