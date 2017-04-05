Кубаньэнерго инвестирует 700 миллионов в развитие Адыгейского энергорайона

Видео-интервью с участниками
5 апреля 2017, 15:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети планируют затратить около 700 млн рублей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение энергообъектов в 2017 году.
Энергетики выполнят реконструкцию подстанции 110 кВ «Северная» с увеличением трансформаторной мощности в полтора раза. На энергообъекте смонтируют два силовых трансформатора общей мощностью 80 МВА, проведут оснащение быстродействующими защитами от дуговых коротких замыканий комплектного распределительного устройства наружной установки 10 кВ.
Подстанция является главным питающим центром промышленной территории города Майкоп. Энергообъект обеспечивает электроэнергией ряд предприятий республиканской столицы, среди которых редукторный завод, шпагатная фабрика и шесть поселений Майкопа и Майкопского района с общей численностью населения более 4000 человек.
В станице Ханской запланирована реконструкция воздушной линии электропередачи 10 кВ «Ханская – Тяговая» с заменой железобетонных опор и голого провода на самонесущий изолированный, обладающий высокой износостойкостью, безопасностью и экономичностью.
Будет выполнена реконструкция средств релейной защиты и автоматики, а также противоаварийной автоматики на подстанциях, прилегающих к высоковольтной подстанции 500 кВ «Центральная».
Энергетики расширят просеки воздушных линий электропередачи 110 кВ «Центральная – Северная» и транзита «Центральная – Армавир» общей площадью порядка 130 га.
– К концу осени 2017 года мы запланировали завершить широкомасштабную реконструкцию подстанции 110 кВ «Хаджох», начатую в 2016 году. Модернизация и техперевооружение энергообъекта позволят обеспечить запас энергомощности для развития горно-туристического кластера Республики Адыгея в Майкопском районе, – сообщил директор Адыгейского филиала Юрий Хомиченко.