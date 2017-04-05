Саратовский филиал "Т Плюс" открывает ремонтную кампанию 2017 г. на теплосетевом комплексе г. Балаково

Энергетики «Т Плюс» приступают к плановой реализации комплекса мероприятий по подготовке теплосетевой инфраструктуры г. Балаково к новому отопительному сезону. Завтра, 6 апреля 2017 г., специалисты энергокомпании организуют врезку новых секционирующих задвижек на тепломагистрали диаметром 600 мм первой очереди по ул. Вокзальная. Это значительно увеличит гибкость работы сложного теплосетевого узла в данном районе, повысит уровень оперативности реагирования персонала на возможные нештатные ситуации, ускорит процессы переключений и смены режимов, а также - что самое главное - позволит продолжать горячее водоснабжение всего 4-го микрорайона во время проведения первого этапа гидравлических испытаний.



Напомним, что в 2017 г. в целях увеличения глубины проведения летней ремонтной кампании и максимального охвата гидравлическими испытаниями объектов тепловых сетей г. Балаково опрессовку отопительных трубопроводов запланировано провести в два этапа. Первый из них обойдется без отключений горячей воды и стартует сразу после завершения отопительного сезона для жилого фонда г. Балаково.



По ул. Вокзальная проходят три мощных тепломагистрали, которые доставляют теплоноситель в островную часть города, а также снабжают тепловой энергией 1, 2 и 4 микрорайоны. Это трубопроводы диаметром 800 мм (со стороны ж/д вокзала), 600 мм первой очереди (со стороны жилого сектора) и 600 мм второй очереди (на зеленой зоне между автомобильными дорогами). В ходе первого этапа опрессовки повышенным давлением будет испытываться только тепломагистраль диаметром 800 мм, две другие будут находиться в работе. Секционирующая запорная арматура, которую завтра энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» установят на ул. Вокзальная, позволит отсечь 4-й микрорайон от зоны первого этапа гидравлических испытаний и снабжать его жителей горячей водой в обычном режиме.



Специалисты обращают внимание, что на период проведения комплекса мероприятий по установке секционирующих задвижек – отключение, откачка, сварка и заполнение - участок трубопровода на ул. Вокзальная временно выводится из эксплуатации, а снабжение тепловой энергией приостанавливается. В сферу работ попадают 61 дом и 9 объектов социальной сферы. Начислений за тепловую энергию им за этот период производиться не будет. Энергетики приносят свои извинения за вынужденные неудобства. Работы согласованы с администрацией БМР. Их запланировано провести в течение дня.



Подробную информацию о ходе проведения установочных работ по врезке секционирующей запорной арматуры на ул. Вокзальная можно получить у дежурного начальника смены Территориального управления по теплоснабжению в г. Балаково по телефону 62-58-22.